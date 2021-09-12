https://ria.ru/20210912/terakt-1749749683.html

Эксперт усомнился в ценности доклада ФБР по терактам 11 сентября

Эксперт усомнился в ценности доклада ФБР по терактам 11 сентября - РИА Новости, 12.09.2021

Эксперт усомнился в ценности доклада ФБР по терактам 11 сентября

Опубликованный Федеральным бюро расследований США рассекреченный по указу президента Джо Байдена документ по терактам 11 сентября 2001 года не несет никакой... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T15:24

2021-09-12T15:24

2021-09-12T15:24

в мире

сша

лос-анджелес

саудовская аравия

джо байден

теракты 11 сентября (2001)

фбр

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Опубликованный Федеральным бюро расследований США рассекреченный по указу президента Джо Байдена документ по терактам 11 сентября 2001 года не несет никакой дополнительной информации о том, кто действительно мог стоять за трагедией, заявил РИА Новости президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Ранее ФБР опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года. 16-страничный документ датирован 4 апреля 2016 года. Он составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе касательно его контактов с лицами, которые оказывали значительную логистическую поддержку угонщикам американских пассажирских самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару, вовлеченным в теракты 11 сентября 2001 года. Интервью проходило 12 и 13 ноября 2015 года."Этот документ ни подтверждает, ни опровергает, это просто сообщение о том, что такой документ имеется. Но говорить о реальности, которая пролила бы свет и действительно поставила бы точку в этой страшной трагедии, которая произошла 20 лет назад, пока никто на этот вопрос ответить точно не может", - сказал Гончаров.Он указал на нестабильную внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах, в частности на "грызню по поводу выборов" между республиканцами и демократами. По словам эксперта, информация, которая могла бы подтвердить одну из версий теракта, если бы она существовала, в таких условиях "вылезла бы наверх".

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/terakt-1749744635.html

сша

лос-анджелес

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в мире, сша, лос-анджелес, саудовская аравия, джо байден, теракты 11 сентября (2001), фбр