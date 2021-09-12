https://ria.ru/20210912/svirskiy-1749524428.html

"Случай исключительный". Чем большевиков изумили мощи Александра Свирского

"Случай исключительный". Чем большевиков изумили мощи Александра Свирского - РИА Новости, 12.09.2021

"Случай исключительный". Чем большевиков изумили мощи Александра Свирского

Православная церковь отмечает день памяти преподобного Александра Свирского — одного из самых почитаемых в России святых. Верующие поклоняются его мощам,... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T08:00

2021-09-12T08:00

2021-09-12T08:05

религия

военно-медицинская академия имени кирова

петроград

аналитика - религия и мировоззрение

ладожское озеро

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МОСКВА, 12 сент — РИА Новости, Никита Бизин. Православная церковь отмечает день памяти преподобного Александра Свирского — одного из самых почитаемых в России святых. Верующие поклоняются его мощам, которые даже большевики признали нетленными. Об удивительной истории святыни — в материале РИА Новости.Ничего святогоВ рамках антицерковной кампании известному революционеру Августу Вагнеру в октябре 1918-го поручили изъять драгоценную утварь из Александро-Свирской обители у Ладожского озера. А также вскрыть гробницу с мощами — обычная процедура в то время. Чекистам нужно было показать народу, что почитаемые святыни — всего лишь горстка полуистлевших костей.Поднимая тяжелую крышку серебряного гроба, оперативники предвкушали "триумф материализма над мракобесием". Однако увиденное озадачило. В раке лежали не человеческие останки, а, как написал в отчете Вагнер, "восковая кукла".Большевики, видимо, до конца не осознавали, что покусились на одну из важнейших русских святынь: Александру Свирскому, основавшему в конце XV века в глухих ладожских лесах обитель, поклонялись еще при жизни. Верующие связывают с ним множество чудес. Главное — явление Пресвятой Троицы. Согласно вероучению, такое раньше случилось лишь с одним человеком — ветхозаветным пророком Авраамом.Канонизировали монаха в 1547-м, через 15 лет после кончины. Особо почитал преподобного Иоанн Грозный, даже посвятил ему один из приделов храма Покрова-на-Рву на Красной площади. Но мощи обрели лишь в середине XVII столетия. Причем, как отмечают хроники, нетленными.Серебряную раку весом сорок пудов, в которую их положили, большевики конфисковали. А "восковую куклу" передали медикам для изучения. Однако после тщательного исследования комиссия пришла к выводу: это не муляж, а настоящее человеческое тело, мумифицированное естественным образом.Нежелательная правдаЧтобы скрыть правду от народа, власти наспех придумали несколько версий. В следующих донесениях Вагнер уже пишет, что обнаружил в гробу череп, три зуба и нижнюю челюсть. В другом отчете значится "обыкновенный скелет смертного человека". А еще в одном — "кучка полуистлевших костей".Реликвию спрятали. Обычно святыни размещали в близлежащих музеях — мощи Свирского отвезли в хранилище Военно-медицинской академии (ВМА) в Петрограде. Там они лежали в запасниках среди более десяти тысяч экспонатов.Тем не менее реликвия беспокоила власти. Ее неоднократно пытались уничтожить, особенно в разгар антирелигиозной кампании 1930-х. Спас святыню академик Владимир Тонков, работавший на кафедре нормальной анатомии ВМА, — распорядился при обысках НКВД прятать мощи между стеной и большим старинным шкафом.После смерти профессора в 1954-м реликвия загадочным образом исчезла. А спустя пару десятилетий про нее и вовсе забыли.Второе обретениеРазграбленный Александро-Свирский монастырь начали восстанавливать в 1997-м."В июле того же года мы получили письмо за подписью валаамских монахов в несколько строк: "Как только официально откроют монастырь Александра Свирского, сразу Господом будут возвращены мощи святого", — вспоминал архиепископ Лукиан (Куценко).Насельники принялись искать тело. Подключили сотни человек, которыми руководила инокиня Покрово-Тервенического монастыря Леонида (Сафонова). До принятия монашества она более 30 лет работала биологом."Я тщательно изучала описи фондов и документы в хранилищах московских и петербургских архивов, — вспоминала инокиня. — Особая сложность была в том, что основную часть документов в ходе кампании по ликвидации, фальсификации и дискредитации мощей святых утратили или намеренно уничтожили".Неожиданную подсказку нашли в отчетах Августа Вагнера."В материалах "ликвидационной комиссии" <…> я натолкнулась на термин "восковая кукла", — отмечала монахиня. — Сопоставление с этим документом различных вариантов описания вида мощей святого Александра, сфальсифицированных чекистами, позволило сделать вывод: мощи святого <…> остались целыми и нерушимыми".Следы привели ее в музей при Военно-медицинской академии — к 1990-м никто уже не помнил, что "куклу" большевики перевезли именно туда. В запасниках нашли ящик для хранения экспонатов — без номера и архивной карточки. Только с надписью: "мумифицированное тело неизвестного мужчины"."Сотрудники в один голос твердили: "Случай исключительный. Чтобы в академии, где все подробно описано и каталогизировано, хранилось нечто неучтенное!" — писала инокиня Леонида.Когда тело достали, все поняли — это мощи Александра Свирского. В том числе из-за неестественного положения ног: правая — ступней вверх, левая — в сторону. Такую же особенность отметили и советские ученые в 1918-м.Из академии тело передали в Городскую судебно-медицинскую службу на экспертизу."Более полугода по нашей просьбе мощи изучали рентгенологи, антропологи, судебные эксперты, анатомы, — говорит архиепископ Лукиан. — Их отчет составил 250 страниц, к которым приложены акты и фотографии".Специалисты признали: тело подходит под оставленные хронистами описания мощей Александра Свирского. Таким образом верующие во второй раз обрели святыню, и в 1998-м она вернулась в родную обитель.

https://ria.ru/20210828/uspenie-1747568139.html

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ладожское озеро

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военно-медицинская академия имени кирова, петроград, аналитика - религия и мировоззрение, ладожское озеро