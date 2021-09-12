https://ria.ru/20210912/sukhogruz-1749760713.html

На Онежском озере сухогруз сел на мель

На Онежском озере сухогруз сел на мель - РИА Новости, 12.09.2021

На Онежском озере сухогруз сел на мель

Сухогруз "Павел Лебедев" со щебнем сел на мель в акватории Онежского озера, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T17:50

2021-09-12T17:50

2021-09-12T17:50

происшествия

северо-западная транспортная прокуратура

онежское озеро

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С-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Сухогруз "Павел Лебедев" со щебнем сел на мель в акватории Онежского озера, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Карельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель сухогруза "Павел Лебедев" с щебнем на борту 12 сентября около 11:00 в акватории Онежского озера в порту Ропручей. По предварительным данным, на борту находятся девять членов экипажа. Пострадавших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится разгрузка судна, затем его отбуксируют в порт.

https://ria.ru/20210903/teplokhod-1748609126.html

онежское озеро

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, северо-западная транспортная прокуратура, онежское озеро