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На Онежском озере сухогруз сел на мель
На Онежском озере сухогруз сел на мель - РИА Новости, 12.09.2021
На Онежском озере сухогруз сел на мель
Сухогруз "Павел Лебедев" со щебнем сел на мель в акватории Онежского озера, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:50
2021-09-12T17:50
происшествия
северо-западная транспортная прокуратура
онежское озеро
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С-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Сухогруз "Павел Лебедев" со щебнем сел на мель в акватории Онежского озера, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Карельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель сухогруза "Павел Лебедев" с щебнем на борту 12 сентября около 11:00 в акватории Онежского озера в порту Ропручей. По предварительным данным, на борту находятся девять членов экипажа. Пострадавших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится разгрузка судна, затем его отбуксируют в порт.
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происшествия, северо-западная транспортная прокуратура, онежское озеро
17:50 12.09.2021
 
На Онежском озере сухогруз сел на мель

Сухогруз "Павел Лебедев" со щебнем сел на мель на Онежском озере

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОнежское озеро в Карелии
Онежское озеро в Карелии - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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С-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Сухогруз "Павел Лебедев" со щебнем сел на мель в акватории Онежского озера, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Карельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель сухогруза "Павел Лебедев" с щебнем на борту 12 сентября около 11:00 в акватории Онежского озера в порту Ропручей. По предварительным данным, на борту находятся девять членов экипажа. Пострадавших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится разгрузка судна, затем его отбуксируют в порт.
Волга - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 18:17
В Нижегородской области сел на мель пассажирский теплоход
 
ПроисшествияСеверо-Западная транспортная прокуратураОнежское озеро
 
 
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