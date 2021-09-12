https://ria.ru/20210912/sukhogruz-1749760713.html
На Онежском озере сухогруз сел на мель
На Онежском озере сухогруз сел на мель - РИА Новости, 12.09.2021
На Онежском озере сухогруз сел на мель
Сухогруз "Павел Лебедев" со щебнем сел на мель в акватории Онежского озера, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:50
2021-09-12T17:50
2021-09-12T17:50
происшествия
северо-западная транспортная прокуратура
онежское озеро
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С-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Сухогруз "Павел Лебедев" со щебнем сел на мель в акватории Онежского озера, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Карельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель сухогруза "Павел Лебедев" с щебнем на борту 12 сентября около 11:00 в акватории Онежского озера в порту Ропручей. По предварительным данным, на борту находятся девять членов экипажа. Пострадавших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится разгрузка судна, затем его отбуксируют в порт.
https://ria.ru/20210903/teplokhod-1748609126.html
онежское озеро
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происшествия, северо-западная транспортная прокуратура, онежское озеро
На Онежском озере сухогруз сел на мель
Сухогруз "Павел Лебедев" со щебнем сел на мель на Онежском озере