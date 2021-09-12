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Бастрыкину доложат о ходе дела о нападении на девочку в Солнечногорске
Бастрыкину доложат о ходе дела о нападении на девочку в Солнечногорске - РИА Новости, 12.09.2021
Бастрыкину доложат о ходе дела о нападении на девочку в Солнечногорске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о мужчине, который напал на девятилетнюю девочку в подмосковном... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:04
2021-09-12T17:04
происшествия
солнечногорск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о мужчине, который напал на девятилетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте СК РФ."Александр Иванович Бастрыкин поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении грабежа с применением насилия (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ) в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении.По данным следствия, 11 сентября подозреваемый вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, при этом нанес два удара ладонью по лицу. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места происшествия. Позже ранее судимого 38-летнего мужчину задержали.
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происшествия, солнечногорск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:04 12.09.2021
 
Бастрыкину доложат о ходе дела о нападении на девочку в Солнечногорске

Главе СК доложат о деле мужчины, который напал на девочку в подмосковном Солнечногорске

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о мужчине, который напал на девятилетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте СК РФ.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении грабежа с применением насилия (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ) в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 11 сентября подозреваемый вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, при этом нанес два удара ладонью по лицу. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места происшествия. Позже ранее судимого 38-летнего мужчину задержали.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 22:25
Главе СК доложат о ходе дела о замерзшем мальчике в Челябинской области
 
ПроисшествияСолнечногорскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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