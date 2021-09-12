https://ria.ru/20210912/solnechnogorsk-1749756099.html

Бастрыкину доложат о ходе дела о нападении на девочку в Солнечногорске

Бастрыкину доложат о ходе дела о нападении на девочку в Солнечногорске - РИА Новости, 12.09.2021

Бастрыкину доложат о ходе дела о нападении на девочку в Солнечногорске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о мужчине, который напал на девятилетнюю девочку в подмосковном... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T17:04

2021-09-12T17:04

2021-09-12T17:04

происшествия

солнечногорск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о мужчине, который напал на девятилетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте СК РФ."Александр Иванович Бастрыкин поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении грабежа с применением насилия (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ) в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении.По данным следствия, 11 сентября подозреваемый вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, при этом нанес два удара ладонью по лицу. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места происшествия. Позже ранее судимого 38-летнего мужчину задержали.

https://ria.ru/20210911/zamerz-1749707314.html

солнечногорск

россия

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происшествия, солнечногорск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия