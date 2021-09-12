https://ria.ru/20210912/solnechnogorsk-1749730215.html
В Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении на девочку
В Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении на девочку - РИА Новости, 12.09.2021
В Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении на девочку
Правоохранительные органы задержали в подмосковном Солнечногорске мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:14
2021-09-12T11:14
2021-09-12T11:31
происшествия
солнечногорск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в подмосковном Солнечногорске мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области задержан ранее судимый 37-летний мужчина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 11 сентября подозреваемый вблизи многоквартирного дом в микрорайоне Рецинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, при этом нанес два удара ладонью по лицу. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места происшествия.В СК уточнили, что сейчас следователи проводят комплекс действий и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
https://ria.ru/20210908/napadenie-1749210371.html
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РИА Новости
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происшествия, солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф)
11:14 12.09.2021 (обновлено: 11:31 12.09.2021)
В Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении на девочку
СК: в Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку