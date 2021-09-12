https://ria.ru/20210912/solnechnogorsk-1749730215.html

В Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении на девочку

В Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении на девочку - РИА Новости, 12.09.2021

В Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении на девочку

Правоохранительные органы задержали в подмосковном Солнечногорске мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:14

2021-09-12T11:14

2021-09-12T11:31

происшествия

солнечногорск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в подмосковном Солнечногорске мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области задержан ранее судимый 37-летний мужчина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 11 сентября подозреваемый вблизи многоквартирного дом в микрорайоне Рецинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, при этом нанес два удара ладонью по лицу. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места происшествия.В СК уточнили, что сейчас следователи проводят комплекс действий и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

https://ria.ru/20210908/napadenie-1749210371.html

солнечногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф)