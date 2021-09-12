https://ria.ru/20210912/sochi-1749754542.html
В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле
В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле - РИА Новости, 12.09.2021
В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле
Пять автомобилей одновременно столкнулись в Сочи в тоннеле Адлерского района, пострадали шесть человек, погибших нет, сообщает пресс-служба УГИБДД... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T16:43
2021-09-12T16:43
2021-09-12T16:43
происшествия
краснодарский край
сочи
адлер
россия
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СОЧИ, 12 сен – РИА Новости. Пять автомобилей одновременно столкнулись в Сочи в тоннеле Адлерского района, пострадали шесть человек, погибших нет, сообщает пресс-служба УГИБДД Краснодарского края."В 13:52 в Адлерском районе Сочи на 34-м километре автодороги Адлер - Красная Поляна ограничение движения в связи с ДТП с участием трех легковых и двух грузовых. Доставлены в медицинское учреждение для осмотра шесть человек", - говорится в сообщении.В настоящий момент на месте работают три наряда ДПС, среди пострадавших детей не оказалось. Объезд организован по автомобильной дороге Адлер - "Альпика сервис".
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происшествия, краснодарский край, сочи, адлер, россия
В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле
В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле, пострадали шесть человек