https://ria.ru/20210912/sochi-1749754542.html

В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле

В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле - РИА Новости, 12.09.2021

В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле

Пять автомобилей одновременно столкнулись в Сочи в тоннеле Адлерского района, пострадали шесть человек, погибших нет, сообщает пресс-служба УГИБДД... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T16:43

2021-09-12T16:43

2021-09-12T16:43

происшествия

краснодарский край

сочи

адлер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

СОЧИ, 12 сен – РИА Новости. Пять автомобилей одновременно столкнулись в Сочи в тоннеле Адлерского района, пострадали шесть человек, погибших нет, сообщает пресс-служба УГИБДД Краснодарского края."В 13:52 в Адлерском районе Сочи на 34-м километре автодороги Адлер - Красная Поляна ограничение движения в связи с ДТП с участием трех легковых и двух грузовых. Доставлены в медицинское учреждение для осмотра шесть человек", - говорится в сообщении.В настоящий момент на месте работают три наряда ДПС, среди пострадавших детей не оказалось. Объезд организован по автомобильной дороге Адлер - "Альпика сервис".

https://ria.ru/20210802/dtp-1743991010.html

краснодарский край

сочи

адлер

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, адлер, россия