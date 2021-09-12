https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html

В Смоленске проверят данные о нападении мужчины на школьниц

В Смоленске проверят данные о нападении мужчины на школьниц - РИА Новости, 12.09.2021

В Смоленске проверят данные о нападении мужчины на школьниц

Следствие в Смоленске проверяет сообщения о мужчине, который пытался совершить преступление против половой неприкосновенности двух школьниц, сообщает СУ СК РФ... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:56

2021-09-12T11:56

2021-09-12T11:56

происшествия

смоленск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БРЯНСК, 12 сен - РИА Новости. Следствие в Смоленске проверяет сообщения о мужчине, который пытался совершить преступление против половой неприкосновенности двух школьниц, сообщает СУ СК РФ по региону."По информации, размещённой в одной из социальных сетей, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что "в социальных сетях появилось сообщение о том, что возле школы в Заднепровском районе города Смоленска мужчина пытался совершить преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении двух несовершеннолетних девушек".По информации, размещённой в сети мамой одной из девочек, речь идет об эксгибиционисте, который наблюдал за девочками из-за забора школы, разделся и побежал за ними.

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/manyak-1749727528.html

смоленск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф), россия