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В Смоленске проверят данные о нападении мужчины на школьниц
В Смоленске проверят данные о нападении мужчины на школьниц - РИА Новости, 12.09.2021
В Смоленске проверят данные о нападении мужчины на школьниц
Следствие в Смоленске проверяет сообщения о мужчине, который пытался совершить преступление против половой неприкосновенности двух школьниц, сообщает СУ СК РФ... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:56
2021-09-12T11:56
происшествия
смоленск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БРЯНСК, 12 сен - РИА Новости. Следствие в Смоленске проверяет сообщения о мужчине, который пытался совершить преступление против половой неприкосновенности двух школьниц, сообщает СУ СК РФ по региону."По информации, размещённой в одной из социальных сетей, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что "в социальных сетях появилось сообщение о том, что возле школы в Заднепровском районе города Смоленска мужчина пытался совершить преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении двух несовершеннолетних девушек".По информации, размещённой в сети мамой одной из девочек, речь идет об эксгибиционисте, который наблюдал за девочками из-за забора школы, разделся и побежал за ними.
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происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:56 12.09.2021
 
В Смоленске проверят данные о нападении мужчины на школьниц

Следствие в Смоленске проверяет сообщение о мужчине, напугавшем школьниц

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЯНСК, 12 сен - РИА Новости. Следствие в Смоленске проверяет сообщения о мужчине, который пытался совершить преступление против половой неприкосновенности двух школьниц, сообщает СУ СК РФ по региону.
"По информации, размещённой в одной из социальных сетей, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Следствие отмечает, что "в социальных сетях появилось сообщение о том, что возле школы в Заднепровском районе города Смоленска мужчина пытался совершить преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении двух несовершеннолетних девушек".
По информации, размещённой в сети мамой одной из девочек, речь идет об эксгибиционисте, который наблюдал за девочками из-за забора школы, разделся и побежал за ними.
 
ПроисшествияСмоленскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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