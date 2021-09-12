https://ria.ru/20210912/smert-1749719112.html
Российская телеведущая умерла в 43 года
Российская телеведущая умерла в 43 года - РИА Новости, 12.09.2021
Российская телеведущая умерла в 43 года
В Екатеринбурге на 44-м году жизни после продолжительной болезни умерла известный журналист и телеведущая Анастасия Анисимова. Соответствующая информация... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T06:30
2021-09-12T06:30
2021-09-12T10:18
общество
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Екатеринбурге на 44-м году жизни после продолжительной болезни умерла известный журналист и телеведущая Анастасия Анисимова. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Свердловской области.Зрители знали Анисимову по таким программам, как "Кабинет министров", "Территория права", "Четвертая власть". Телеведущая была лицом "Областного телевидения", на котором проработала с 2001 года.С 2015-го она возглавляла отдел по связям с общественностью компании "Облкоммунэнерго", а с 2019 года отвечала за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области.С февраля 2021-го Анисимова работала в составе департамента информационной политики Свердловской области, занимала должность заместителя директора.
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общество, екатеринбург, свердловская область
06:30 12.09.2021 (обновлено: 10:18 12.09.2021)
Российская телеведущая умерла в 43 года
Телеведущая Анастасия Анисимова умерла в 43 года после продолжительной болезни
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
В Екатеринбурге на 44-м году жизни после продолжительной болезни умерла известный журналист и телеведущая Анастасия Анисимова. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Свердловской области
.
Зрители знали Анисимову по таким программам, как "Кабинет министров", "Территория права", "Четвертая власть". Телеведущая была лицом "Областного телевидения", на котором проработала с 2001 года.
С 2015-го она возглавляла отдел по связям с общественностью компании "Облкоммунэнерго", а с 2019 года отвечала за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области.
С февраля 2021-го Анисимова работала в составе департамента информационной политики Свердловской области, занимала должность заместителя директора.