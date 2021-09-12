https://ria.ru/20210912/shampanskoe-1749410760.html

И по качеству, и по цене российское шампанское вытесняет конкурентов

И по качеству, и по цене российское шампанское вытесняет конкурентов - РИА Новости, 12.09.2021

И по качеству, и по цене российское шампанское вытесняет конкурентов

Запрет на использование импортного сырья при изготовлении вина действует в России уже год. Производителям надо поддерживать качество, завоевывать доверие... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T08:00

2021-09-12T08:00

2021-09-12T08:05

экономика

вино

игристое вино

роскачество

цены

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Запрет на использование импортного сырья при изготовлении вина действует в России уже год. Производителям надо поддерживать качество, завоевывать доверие потребителя. Словом, формировать надежный бренд. Предложение велико — почти две тысячи наименований. Смогли ли отечественные виноделы потеснить зарубежных коллег — выяснило РИА Новости.Начать с чистого листаИталия, Франция, Испания, ЮАР первыми приходят на ум, когда речь заходит о виноделии. Однако в последние годы на полках магазинов все больше бутылок, разлитых в Северной Осетии, на Кубани, в Крыму и на Дону. И дело не в сокращении иностранных поставок — российская продукция догоняет по качеству.Пробуют страну на вкус и участники клуба "Вино и люди". Здесь учитель английского языка, журналист, микробиолог, полицейский на несколько часов становятся критиками. Слепая дегустация — лучший способ оценки. Никаких брендов, этикеток, только порядковый номер.По цвету можно определить, например, сорт винограда. "Пино нуар" и "неббиоло" значительно прозрачнее, чем, скажем, "шираз" или "каберне совиньон". По тому, как вино ведет себя в бокале, узнают крепость и происхождение. Аромат и вкус поведают о большем."Низкая кислотность подсказывает, что виноград вырастили на юге. Прекрасно подойдет для аперитива. Но еще есть над чем работать", — описывает образец номер один постоянный участник клуба Анна Павлова.Всего попробовали вино четырнадцати торговых марок — одиннадцати российских и трех французских. В том числе Cock t'est belle Сепаж, разлитое в Коктебеле, кубанское "Темелион 60", ростовское "Долина Дона", "Дзитоев Сибирьковый" из Северной Осетии.Отечественное стоит от одной до четырех тысяч рублей. Французские — дороже. Впрочем, как признаются сами организаторы, они не противопоставляют российское заграничному."Показываем мир вина. И путь, который проделала Россия в этом направлении. Нам нельзя замыкаться, пренебрегать опытом Старой Европы и Нового Света. Шампань — идеал, до которого надо еще дотянуться. Но и у нас есть исторический пласт для опоры", — отмечает сомелье Влада Лесниченко.Достаточно вспомнить цимлянское, которое описывал Пушкин. В XIX веке популярностью пользовались вина удельных и частных имений. Топонимы уже сочетались с сортами винограда — "Рислинг" и "Каберне Совиньон" из Абрау, "Рислинг Алькадар" (территория современного Севастополя), "Алиготе Ай-Даниль" и другие. В советские времена — "Каберне Совиньон" из Мысхако (Новороссийск), из Качинской долины под Севастополем.В СССР было двести тысяч гектаров виноградников. Но чаще брали количеством, а не качеством. Хотя имелись и хорошие, достойные образцы — в стиле Нового Света.Сухой закон, введенный Горбачевым, сильно подорвал традиции. Грузии и Молдавии повезло не попасть под каток, а на Украине и в России виноградники вырубали. Отрасли нанесли серьезный урон — техническая и научная базы разваливались.Виноделие — недешевое удовольствиеСегодня за красивыми этикетками и богатыми ароматами — очень нелегкий труд. Формально годом возрождения российского виноделия считается 2003-й, когда началось производство полного цикла. В Советском Союзе были только первичные и вторичные.Прежде чем игристое попадет на полки магазинов, нужно вырастить виноград, собрать. Затем его тщательно сортируют — вручную либо с помощью специальных механизмов. После — алкогольная ферментация. В больших емкостях (будь то сталь, бетон, пластик) происходит процесс брожения. Наконец вино разливают по бутылкам и отправляют на продажу — или выдержку, чтобы напиток обогатился."Время — деньги. Например, есть вино, на создание которого требуется 72 месяца. То есть производители замораживают на этот срок свой доход", — поясняет Влада Лесниченко.Оборудование везде современное, погреба модернизировали. Растет и объем сырья. К слову, по закону российское вино можно производить только из винограда, выращенного на территории страны. Все то, что разливали из импортного материала, не считается отечественным товаром.Но чтобы вырастить виноград, нужны хорошие саженцы. Их до сих пор привозят из Европы.Там же российские предприниматели закупают деревянные бочки. А это дорого и недолговечно, их хватает всего на четыре года. Из-за границы доставляют даже мюзле — проволочную уздечку, удерживающую пробку. Отечественная пока отстает по качеству: окисляется, ржавеет.Добавляем стоимость импортного оборудования, транспортные расходы, накрутку ретейлеров — непросто конкурировать в цене с европейцами.Заплатить за своеВ 2020-м российское столовое вино (сухое, полусухое и полусладкое) подорожало на 4,6 процента, до 432,2 рубля за литр. Отечественное игристое — на четыре с половиной, до 360 рублей. В начале года темпы ускорились.И, судя по всему, восходящий тренд продолжится. К 2022-му оптовые цены прибавят 15-20 процентов, прогнозирует агентство "Национальные кредитные рейтинги". В рознице, по мнению самих виноделов, рост будет менее значительным.Между тем шампанские и игристые вина все популярнее. За первое полугодие продажи достигли восьми миллионов декалитров — на 11 процентов больше, чем в прошлом году, сообщает Росстат.И выбор немаленький. По данным Роскачества, почти две тысячи наименований. При этом то, что производят на небольших предприятиях, обычно не доходит до крупных сетей — достается туристам.Некоторые из российских вин вполне можно принять за французские в слепой дегустации. Другие обладают характером, совершенно не похожим на заграничный, но не менее интересным.

https://ria.ru/20210814/krym-1745679775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вино, игристое вино, роскачество, цены