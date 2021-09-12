https://ria.ru/20210912/sdelka-1749762485.html

Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке

Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке - РИА Новости, 12.09.2021

Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке

Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T18:08

2021-09-12T18:08

2021-09-12T18:20

в мире

иран

магатэ

михаил ульянов

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ред.) в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД", - написал Ульянов в Twitter.Рафаэль Гросси в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе".

https://ria.ru/20210824/tegeran-1747109532.html

иран

россия

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2021

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в мире, иран, магатэ, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия