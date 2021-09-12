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Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке
Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке - РИА Новости, 12.09.2021
Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке
Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T18:08
2021-09-12T18:20
в мире
иран
магатэ
михаил ульянов
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ред.) в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД", - написал Ульянов в Twitter.Рафаэль Гросси в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе".
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в мире, иран, магатэ, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
18:08 12.09.2021 (обновлено: 18:20 12.09.2021)
 
Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке

Постпред Ульянов: Россия призывает к возобновлению венских переговоров по иранской сделке

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ред.) в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД", - написал Ульянов в Twitter.
Рафаэль Гросси в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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В миреИранМАГАТЭМихаил УльяновСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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