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Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке
Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке - РИА Новости, 12.09.2021
Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке
Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T18:08
2021-09-12T18:08
2021-09-12T18:20
в мире
иран
магатэ
михаил ульянов
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ред.) в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД", - написал Ульянов в Twitter.Рафаэль Гросси в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе".
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в мире, иран, магатэ, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
18:08 12.09.2021 (обновлено: 18:20 12.09.2021)
Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке
Постпред Ульянов: Россия призывает к возобновлению венских переговоров по иранской сделке