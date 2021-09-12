https://ria.ru/20210912/sayt-1749767910.html
В Техасе взломали сайт республиканцев
В Техасе взломали сайт республиканцев - РИА Новости, 12.09.2021
В Техасе взломали сайт республиканцев
Сайт доминирующей в американском штате Техас Республиканской партии подвергся взлому, сообщает в воскресенье телеканал Fox News. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T19:09
2021-09-12T19:09
2021-09-12T19:09
в мире
техас
сша
джо байден
anonymous
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Сайт доминирующей в американском штате Техас Республиканской партии подвергся взлому, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.Согласно его информации, за атакой стоит хакерская группировка Anonymous, которая выступает за отмену принятого ранее в штате закона об абортах, считающегося одним из самых строгих в стране.В течение нескольких часов сайт республиканцев был заблокирован: взломщики разместили на нем ставший классикой клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up и непристойную фотографию. Хакеры также обнародовали на интернет-ресурсе свое заявление, в котором говорится, что республиканцы пытаются отобрать права у женщин.Вызвавший ожесточенную полемику сред граждан закон об абортах в Техасе вступил в силу в сентябре. Согласно нововведению, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт, не нарушая закон, это если существует "чрезвычайная ситуация медицинского характера". Закон позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые производят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон.Ранее Верховный суд США отказался блокировать принятый в штате Техас закон, запрещающий проводить аборты при обнаружении сердцебиения у плода. Позже президент США Джо Байден пообещал на федеральном уровне защитить право женщин в Техасе на аборты.На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты.Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.
https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html
https://ria.ru/20201007/ssha-oruzhie-buduschego-1578485319.html
техас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша, джо байден, anonymous
В Техасе взломали сайт республиканцев
Fox News: в Техасе противники ограничений на аборты взломали сайт республиканцев
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости.
Сайт доминирующей в американском штате Техас Республиканской партии подвергся взлому, сообщает в воскресенье телеканал Fox News
.
Согласно его информации, за атакой стоит хакерская группировка Anonymous
, которая выступает за отмену принятого ранее в штате закона об абортах, считающегося одним из самых строгих в стране.
В течение нескольких часов сайт республиканцев был заблокирован: взломщики разместили на нем ставший классикой клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up и непристойную фотографию. Хакеры также обнародовали на интернет-ресурсе свое заявление, в котором говорится, что республиканцы пытаются отобрать права у женщин.
Вызвавший ожесточенную полемику сред граждан закон об абортах в Техасе вступил в силу в сентябре. Согласно нововведению, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт, не нарушая закон, это если существует "чрезвычайная ситуация медицинского характера". Закон позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые производят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон.
Ранее Верховный суд США
отказался блокировать принятый в штате Техас закон, запрещающий проводить аборты при обнаружении сердцебиения у плода. Позже президент США Джо Байден
пообещал на федеральном уровне защитить право женщин в Техасе на аборты.
На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты.
Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.