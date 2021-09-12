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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210912/samolety-1749337835.html
Эксперт рассказал, где в самолете меньше чувствуется турбулентность
Эксперт рассказал, где в самолете меньше чувствуется турбулентность - РИА Новости, 12.09.2021
Эксперт рассказал, где в самолете меньше чувствуется турбулентность
Сервис поездок и путешествий выяснил у авиаинженера с 11-летним опытом, почему во время полета иногда попадаешь в "болтанку" и какие места лучше выбирать, чтобы РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:54
2021-09-12T11:54
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил у авиаинженера с 11-летним опытом, почему во время полета иногда попадаешь в "болтанку" и какие места лучше выбирать, чтобы меньше трясло, сообщает Туту.ру.Наиболее комфортные места при турбулентности находятся спереди — в хвостовой части она ощущается сильнее. В случае экстренной посадки более безопасно сидеть рядом с аварийными выходами. Эксперт объяснил, что часто турбулентность бывает при прохождении облаков, при посадке или на низких высотах. Еще на нее влияет смена климата, трясти может из-за самолета, который летел перед вами и изменил состояние атмосферы."Даже при сильной турбулентности лайнер в безопасности — он спроектирован с учетом всех внештатных ситуаций", — рассказал авиаинженер из Турции Андан.По словам эксперта, есть места, где вероятность попасть в "болтанку" наиболее высокая. Их можно отслеживать по интерактивной карте Jet Streams Map. Где-то они возникают чаще (например, над территорией США), поэтому там "вечная" турбулентность.Также авиаинженер рассказал об особенностях работы пилотов во время рейсов. Если что-то идет не так, они связываются с наземной станцией и принимают меры. Также ведется дневник полета. За это отвечает второй пилот. Если после взлета все в порядке, включается автопилот. В нем есть вся информация по маршруту (скорость, высота, направление). Если что-то изменилось (например, после турбулентности), она обновляется.При длительном перелете (шесть-десять часов) пилоты могут вздремнуть 20–30 минут. Перед тем, как закрыть глаза, один из них передает коллеге всю информацию. После пробуждения слушает новые данные: как изменилась высота, где пролетает лайнер, что передавали наземные станции, ситуация остается под контролем.
https://ria.ru/20201113/samolety-1584342194.html
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новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туту.ру, туризм
11:54 12.09.2021
 

Эксперт рассказал, где в самолете меньше чувствуется турбулентность

CC0 / StockSnap / На борту самолетаНа борту самолета
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
CC0 / StockSnap / На борту самолета
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил у авиаинженера с 11-летним опытом, почему во время полета иногда попадаешь в "болтанку" и какие места лучше выбирать, чтобы меньше трясло, сообщает Туту.ру.
Наиболее комфортные места при турбулентности находятся спереди — в хвостовой части она ощущается сильнее. В случае экстренной посадки более безопасно сидеть рядом с аварийными выходами.
Эксперт объяснил, что часто турбулентность бывает при прохождении облаков, при посадке или на низких высотах. Еще на нее влияет смена климата, трясти может из-за самолета, который летел перед вами и изменил состояние атмосферы.
"Даже при сильной турбулентности лайнер в безопасности — он спроектирован с учетом всех внештатных ситуаций", — рассказал авиаинженер из Турции Андан.
По словам эксперта, есть места, где вероятность попасть в "болтанку" наиболее высокая. Их можно отслеживать по интерактивной карте Jet Streams Map. Где-то они возникают чаще (например, над территорией США), поэтому там "вечная" турбулентность.
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Пилот рассказал, где лучше всего сидеть во время турбулентности
Также авиаинженер рассказал об особенностях работы пилотов во время рейсов. Если что-то идет не так, они связываются с наземной станцией и принимают меры. Также ведется дневник полета. За это отвечает второй пилот.
Если после взлета все в порядке, включается автопилот. В нем есть вся информация по маршруту (скорость, высота, направление). Если что-то изменилось (например, после турбулентности), она обновляется.
При длительном перелете (шесть-десять часов) пилоты могут вздремнуть 20–30 минут. Перед тем, как закрыть глаза, один из них передает коллеге всю информацию. После пробуждения слушает новые данные: как изменилась высота, где пролетает лайнер, что передавали наземные станции, ситуация остается под контролем.
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