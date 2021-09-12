https://ria.ru/20210912/samolet-1749781582.html

Число погибших при жесткой посадки L-410 увеличилось до четырех

Число погибших при жесткой посадки L-410 увеличилось до четырех - РИА Новости, 12.09.2021

Число погибших при жесткой посадки L-410 увеличилось до четырех

По уточненной информации четыре человека погибли и пятеро пострадали при жесткой посадке самолета в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T21:36

2021-09-12T21:36

2021-09-12T21:40

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

l-410

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737662903_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_d800fee002e72edaef71eae59822784d.jpg

ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. По уточненной информации четыре человека погибли и пятеро пострадали при жесткой посадке самолета в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Самолет L-410 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в Иркутской области. Самолет находится в четырех километрах юго-западнее от поселка Казачинское. На борту 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. Сотрудники МЧС, полиции и медики работают на месте жесткой посадки самолета, проводится эвакуация."На текущий момент известно, что четыре человека погибли и пятеро пострадали. На месте продолжают работать спасатели", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что больница в райцентре Казачинское готова к приему пострадавших.

https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области