https://ria.ru/20210912/samolet-1749781582.html
Число погибших при жесткой посадки L-410 увеличилось до четырех
Число погибших при жесткой посадки L-410 увеличилось до четырех - РИА Новости, 12.09.2021
Число погибших при жесткой посадки L-410 увеличилось до четырех
По уточненной информации четыре человека погибли и пятеро пострадали при жесткой посадке самолета в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T21:36
2021-09-12T21:36
2021-09-12T21:40
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
l-410
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. По уточненной информации четыре человека погибли и пятеро пострадали при жесткой посадке самолета в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Самолет L-410 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в Иркутской области. Самолет находится в четырех километрах юго-западнее от поселка Казачинское. На борту 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. Сотрудники МЧС, полиции и медики работают на месте жесткой посадки самолета, проводится эвакуация."На текущий момент известно, что четыре человека погибли и пятеро пострадали. На месте продолжают работать спасатели", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что больница в райцентре Казачинское готова к приему пострадавших.
https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области
21:36 12.09.2021 (обновлено: 21:40 12.09.2021)
Число погибших при жесткой посадки L-410 увеличилось до четырех
Число погибших при жесткой посадки L-410 увеличилось до четырех, пятеро пострадали