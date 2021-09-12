Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210912/samolet-1749759274.html
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.09.2021
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Новосибирск, сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:37
2021-09-12T17:37
происшествия
екатеринбург
новосибирск
москва
уральские авиалинии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_516607790838f5c8322872f4703dfc82.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Новосибирск, сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура.Уточняется, что на борту находились 182 пассажира, из них 11 детей. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Рейс вылетел в Новосибирск в 6:11 мск, подчеркнули в ведомстве. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20210912/kazan-1749748744.html
екатеринбург
новосибирск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_68696812fdf41fbea636b2a2884efa46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, новосибирск, москва, уральские авиалинии
17:37 12.09.2021
 
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за неисправности

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Новосибирск, сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура.
"В 3:48 (1:48 мск) воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющее рейс U6-100 сообщением "Москва-Новосибирск" совершило незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по причине технической неисправности – неустойчивое показание датчика скорости", - говорится в сообщении
Уточняется, что на борту находились 182 пассажира, из них 11 детей. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Рейс вылетел в Новосибирск в 6:11 мск, подчеркнули в ведомстве. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 15:09
В Казани проверят обстоятельства аварийной посадки самолета "Победы"
 
ПроисшествияЕкатеринбургНовосибирскМоскваУральские авиалинии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
04:15Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
04:12Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
04:04После инцидента с L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии
04:01Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье
03:49Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей
03:46В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей
03:46В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы
03:34В Монреале неизвестный ранил ножом трех человек, сообщило СМИ
03:25В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
03:15Эксперт рассказал, как с номеров ваших родных могут звонить мошенники
03:02На юге Израиля сработали сирены тревоги
03:00В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт
03:00Адвокат назвала тех, кто доносит о незаконной перепланировке
02:47Бритни Спирс объявила о помолвке
02:26СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
02:20Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410
02:15Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права
02:15Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян
01:58В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой
Лента новостейМолния