https://ria.ru/20210912/samolet-1749759274.html
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.09.2021
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Новосибирск, сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:37
2021-09-12T17:37
2021-09-12T17:37
происшествия
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новосибирск
москва
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Новосибирск, сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура.Уточняется, что на борту находились 182 пассажира, из них 11 детей. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Рейс вылетел в Новосибирск в 6:11 мск, подчеркнули в ведомстве. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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происшествия, екатеринбург, новосибирск, москва, уральские авиалинии
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за неисправности