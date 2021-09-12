https://ria.ru/20210912/samolet-1749759274.html

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.09.2021

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Новосибирск, сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T17:37

2021-09-12T17:37

2021-09-12T17:37

происшествия

екатеринбург

новосибирск

москва

уральские авиалинии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_516607790838f5c8322872f4703dfc82.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Новосибирск, сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура.Уточняется, что на борту находились 182 пассажира, из них 11 детей. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Рейс вылетел в Новосибирск в 6:11 мск, подчеркнули в ведомстве. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20210912/kazan-1749748744.html

екатеринбург

новосибирск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, новосибирск, москва, уральские авиалинии