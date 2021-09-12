https://ria.ru/20210912/samolet-1749739380.html
Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства
Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 12.09.2021
Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства
Министерство обороны Японии сообщило, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо,... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:12
2021-09-12T13:12
2021-09-12T15:03
в мире
ан-26
министерство обороны японии
хоккайдо
россия
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ТОКИО, 12 сен — РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо, передает агентство Киодо.Ведомство полагает, что борт был пассажирским, и обратилось к российской стороне за подтверждением информации.Кроме того, по дипломатическим каналам японские власти потребовали не допустить повторения подобных инцидентов.Другая информация пока не сообщается.
https://ria.ru/20210911/samolet-1749665197.html
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в мире, ан-26, министерство обороны японии, хоккайдо, россия
13:12 12.09.2021 (обновлено: 15:03 12.09.2021)
Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства
Минобороны Японии обвинило российский Ан-26 в нарушении воздушного пространства