https://ria.ru/20210912/samolet-1749739380.html

Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства

Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 12.09.2021

Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Японии сообщило, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо,... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T13:12

2021-09-12T13:12

2021-09-12T15:03

в мире

ан-26

министерство обороны японии

хоккайдо

россия

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ТОКИО, 12 сен — РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо, передает агентство Киодо.Ведомство полагает, что борт был пассажирским, и обратилось к российской стороне за подтверждением информации.Кроме того, по дипломатическим каналам японские власти потребовали не допустить повторения подобных инцидентов.Другая информация пока не сообщается.

https://ria.ru/20210911/samolet-1749665197.html

хоккайдо

россия

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2021

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в мире, ан-26, министерство обороны японии, хоккайдо, россия