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Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства
Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 12.09.2021
Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства
Министерство обороны Японии сообщило, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо,... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:12
2021-09-12T15:03
в мире
ан-26
министерство обороны японии
хоккайдо
россия
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ТОКИО, 12 сен — РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо, передает агентство Киодо.Ведомство полагает, что борт был пассажирским, и обратилось к российской стороне за подтверждением информации.Кроме того, по дипломатическим каналам японские власти потребовали не допустить повторения подобных инцидентов.Другая информация пока не сообщается.
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в мире, ан-26, министерство обороны японии, хоккайдо, россия
13:12 12.09.2021 (обновлено: 15:03 12.09.2021)
 
Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства

Минобороны Японии обвинило российский Ан-26 в нарушении воздушного пространства

© РИА Новости / Павел ЛисицынСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 сен — РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо, передает агентство Киодо.
Ведомство полагает, что борт был пассажирским, и обратилось к российской стороне за подтверждением информации.
Кроме того, по дипломатическим каналам японские власти потребовали не допустить повторения подобных инцидентов.
Другая информация пока не сообщается.
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В миреАн-26Министерство обороны ЯпонииХоккайдоРоссия
 
 
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