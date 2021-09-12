https://ria.ru/20210912/samolet-1749720260.html

Самолет из Антальи прибыл в Приморье после вынужденной посадки

Самолет из Антальи прибыл в Приморье после вынужденной посадки - РИА Новости, 12.09.2021

Самолет из Антальи прибыл в Приморье после вынужденной посадки

Самолет Azur Air маршрута Анталья - Владивосток, совершивший в субботу вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности, приземлился в пункте... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T07:35

2021-09-12T07:35

2021-09-12T13:05

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Самолет Azur Air маршрута Анталья - Владивосток, совершивший в субботу вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности, приземлился в пункте назначения с 10-часовой задержкой, свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что летевший из Антальи во Владивосток самолет Azur Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности воздушного судна, в инциденте никто не пострадал.По информации Восточного межрегионального СУТ СК России, на борту судна находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. "Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Boeing 767", - говорится в сообщении."Предварительная причина аварийной посадки самолета - проблема с гидравликой шасси, сработала сигнализация неисправности гидравлики", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

https://ria.ru/20210911/samolet-1749695866.html

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происшествия, владивосток, azur air, boeing 767, новости - туризм, туристы