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Туризм
https://ria.ru/20210912/samolet-1749720260.html
Самолет из Антальи прибыл в Приморье после вынужденной посадки
Самолет из Антальи прибыл в Приморье после вынужденной посадки - РИА Новости, 12.09.2021
Самолет из Антальи прибыл в Приморье после вынужденной посадки
Самолет Azur Air маршрута Анталья - Владивосток, совершивший в субботу вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности, приземлился в пункте... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T07:35
2021-09-12T13:05
происшествия
владивосток
azur air
туризм
boeing 767
новости - туризм
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Самолет Azur Air маршрута Анталья - Владивосток, совершивший в субботу вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности, приземлился в пункте назначения с 10-часовой задержкой, свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что летевший из Антальи во Владивосток самолет Azur Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности воздушного судна, в инциденте никто не пострадал.По информации Восточного межрегионального СУТ СК России, на борту судна находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. "Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Boeing 767", - говорится в сообщении."Предварительная причина аварийной посадки самолета - проблема с гидравликой шасси, сработала сигнализация неисправности гидравлики", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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происшествия, владивосток, azur air, boeing 767, новости - туризм, туристы
07:35 12.09.2021 (обновлено: 13:05 12.09.2021)
 
Самолет из Антальи прибыл в Приморье после вынужденной посадки

Самолет из Антальи, приземлившийся из-за неисправности в Красноярске, прибыл в Приморье

© Мария СеливановаСамолет AZUR air
Самолет AZUR air
© Мария Селиванова
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Самолет Azur Air маршрута Анталья - Владивосток, совершивший в субботу вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности, приземлился в пункте назначения с 10-часовой задержкой, свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что летевший из Антальи во Владивосток самолет Azur Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности воздушного судна, в инциденте никто не пострадал.

"Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, который следовал из Антальи во Владивосток и совершил посадку в Красноярске, приземлился в аэропорту Владивостока в 13.11 (06.11 мск), расчётное время прибытия было 03.20 (20.20 мск субботы)", - сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

По информации Восточного межрегионального СУТ СК России, на борту судна находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. "Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Boeing 767", - говорится в сообщении.
"Предварительная причина аварийной посадки самолета - проблема с гидравликой шасси, сработала сигнализация неисправности гидравлики", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 19:51
Летевший из Антальи во Владивосток самолет аварийно сел в Красноярске
 
ТуризмПроисшествияВладивостокAzur AirBoeing 767Новости - Туризмтуристы
 
 
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