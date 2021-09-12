https://ria.ru/20210912/samara-1749732967.html

В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век"

В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век" - РИА Новости, 12.09.2021

В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век"

Музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век" стартовал в субботу в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:50

2021-09-12T11:50

2021-09-12T22:47

самарская область

куйбышев

дмитрий азаров

юрий башмет

большой театр

новая россия

анатолий бибилов

россия

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САМАРА, 12 сен – РИА Новости. Музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век" стартовал в субботу в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона."В субботу, 11 сентября, накануне 435-летия Самары, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное открытие музыкально-театрального фестиваля "Шостакович ХХ век" – яркого события в культурной жизни не только губернии, но и всей страны", - говорится в сообщении.На концерте оркестра "Новая Россия" под управлением Федора Леднева с участием Николая Саченко и Марии Андреевой, с которого стартовал фестиваль, побывали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, прибывший в регион с деловым визитом.По информации пресс-службы, идея фестиваля родилась в 2020 году, который был объявлен Годом памяти и славы и 75-летия Великой Победы, и была поддержана министром культуры РФ Ольгой Любимовой сразу, как только Азаров презентовал ей проект.Отмечается, что фестиваль не случайно проходит в Самаре, так как именно в Куйбышеве, запасной столице Советского Союза, Дмитрий Шостакович завершил работу над легендарной Седьмой симфонией, которая впервые прозвучала 5 марта 1942 года в стенах самарского театра оперы и балета в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда.Фестиваль будет проходить с 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти. Большой театр, оркестр "Новая Россия", хор musicAeterna, Михаил Лидский, Доменико Нордио, Алексей Гориболь и другие известнейшие коллективы и музыканты представят музыку Дмитрия Шостаковича и его современников. В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов. Также состоится историко-культурная конференция, посвященная музыкальной культуре ХХ века и влиянию на нее музыки Шостаковича.

https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html

https://ria.ru/20210228/sochi-1599160130.html

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самарская область, куйбышев, дмитрий азаров, юрий башмет, большой театр, новая россия, анатолий бибилов, россия