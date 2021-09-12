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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210912/samara-1749732967.html
В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век"
В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век" - РИА Новости, 12.09.2021
В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век"
Музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век" стартовал в субботу в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:50
2021-09-12T22:47
самарская область
куйбышев
дмитрий азаров
юрий башмет
большой театр
новая россия
анатолий бибилов
россия
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САМАРА, 12 сен – РИА Новости. Музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век" стартовал в субботу в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона."В субботу, 11 сентября, накануне 435-летия Самары, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное открытие музыкально-театрального фестиваля "Шостакович ХХ век" – яркого события в культурной жизни не только губернии, но и всей страны", - говорится в сообщении.На концерте оркестра "Новая Россия" под управлением Федора Леднева с участием Николая Саченко и Марии Андреевой, с которого стартовал фестиваль, побывали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, прибывший в регион с деловым визитом.По информации пресс-службы, идея фестиваля родилась в 2020 году, который был объявлен Годом памяти и славы и 75-летия Великой Победы, и была поддержана министром культуры РФ Ольгой Любимовой сразу, как только Азаров презентовал ей проект.Отмечается, что фестиваль не случайно проходит в Самаре, так как именно в Куйбышеве, запасной столице Советского Союза, Дмитрий Шостакович завершил работу над легендарной Седьмой симфонией, которая впервые прозвучала 5 марта 1942 года в стенах самарского театра оперы и балета в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда.Фестиваль будет проходить с 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти. Большой театр, оркестр "Новая Россия", хор musicAeterna, Михаил Лидский, Доменико Нордио, Алексей Гориболь и другие известнейшие коллективы и музыканты представят музыку Дмитрия Шостаковича и его современников. В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов. Также состоится историко-культурная конференция, посвященная музыкальной культуре ХХ века и влиянию на нее музыки Шостаковича.
https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html
https://ria.ru/20210228/sochi-1599160130.html
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самарская область, куйбышев, дмитрий азаров, юрий башмет, большой театр, новая россия, анатолий бибилов, россия
11:50 12.09.2021 (обновлено: 22:47 12.09.2021)
 
В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век"

В Самаре накануне 435-летия стартовал музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век"

© Фото предоставлено правительством Самарской областиМузыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век" в Самаре
Музыкально-театральный фестиваль Шостакович ХХ век в Самаре
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 сен – РИА Новости. Музыкально-театральный фестиваль "Шостакович ХХ век" стартовал в субботу в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В субботу, 11 сентября, накануне 435-летия Самары, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное открытие музыкально-театрального фестиваля "Шостакович ХХ век" – яркого события в культурной жизни не только губернии, но и всей страны", - говорится в сообщении.
На концерте оркестра "Новая Россия" под управлением Федора Леднева с участием Николая Саченко и Марии Андреевой, с которого стартовал фестиваль, побывали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, прибывший в регион с деловым визитом.
"Фестиваль несет нам прекрасные минуты и конечно новые открытия. Он будет украшен именами Юрия Башмета, Евгения Миронова, и, конечно же, впервые за долгие годы в наш город, в наш регион приедет труппа Большого театра. Это потрясающе, это настоящий праздник, замечательное событие в жизни нашего региона и, я уверен, всей страны. В Самарской области поклонников классической музыки очень большое количество, но уверен, что благодаря вам их станет еще больше", - цитирует Азарова пресс-служба.
По информации пресс-службы, идея фестиваля родилась в 2020 году, который был объявлен Годом памяти и славы и 75-летия Великой Победы, и была поддержана министром культуры РФ Ольгой Любимовой сразу, как только Азаров презентовал ей проект.
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Отмечается, что фестиваль не случайно проходит в Самаре, так как именно в Куйбышеве, запасной столице Советского Союза, Дмитрий Шостакович завершил работу над легендарной Седьмой симфонией, которая впервые прозвучала 5 марта 1942 года в стенах самарского театра оперы и балета в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда.
Фестиваль будет проходить с 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти. Большой театр, оркестр "Новая Россия", хор musicAeterna, Михаил Лидский, Доменико Нордио, Алексей Гориболь и другие известнейшие коллективы и музыканты представят музыку Дмитрия Шостаковича и его современников. В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов. Также состоится историко-культурная конференция, посвященная музыкальной культуре ХХ века и влиянию на нее музыки Шостаковича.
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КультураСамарская областьКуйбышевДмитрий АзаровЮрий БашметБольшой театрНовая РоссияАнатолий БибиловРоссия
 
 
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