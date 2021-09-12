https://ria.ru/20210912/pvo-1749781034.html
Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа
Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа - РИА Новости, 12.09.2021
Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа
Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T21:31
2021-09-12T21:31
2021-09-12T21:55
в мире
израиль
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/145313/85/1453138591_0:99:1679:1043_1920x0_80_0_0_bb6e2173c5f884b41353bad1f43e85aa.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.Там уточнили, что сирены прозвучали в городе Сдерот и прилегающем к Газе районе.Тревогу из-за выпущенной ракеты в этом регионе объявляли и накануне. В субботу "Железный купол" также смог перехватить снаряд.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/kupol-1747110394.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/145313/85/1453138591_198:0:1679:1111_1920x0_80_0_0_82b06d3df00d933c9622b25ecfe5c128.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа
21:31 12.09.2021 (обновлено: 21:55 12.09.2021)
Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа
Армия: израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа