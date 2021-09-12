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Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа

Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа - РИА Новости, 12.09.2021

Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа

Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T21:31

2021-09-12T21:31

2021-09-12T21:55

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израиль

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.Там уточнили, что сирены прозвучали в городе Сдерот и прилегающем к Газе районе.Тревогу из-за выпущенной ракеты в этом регионе объявляли и накануне. В субботу "Железный купол" также смог перехватить снаряд.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/kupol-1747110394.html

израиль

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в мире, израиль, сектор газа