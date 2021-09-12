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Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа
Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа - РИА Новости, 12.09.2021
Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа
Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T21:31
2021-09-12T21:55
в мире
израиль
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.Там уточнили, что сирены прозвучали в городе Сдерот и прилегающем к Газе районе.Тревогу из-за выпущенной ракеты в этом регионе объявляли и накануне. В субботу "Железный купол" также смог перехватить снаряд.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/kupol-1747110394.html
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в мире, израиль, сектор газа
21:31 12.09.2021 (обновлено: 21:55 12.09.2021)
 
Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа

Армия: израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа

© AP Photo / Dan BaliltyЗапуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / Dan Balilty
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.
Там уточнили, что сирены прозвучали в городе Сдерот и прилегающем к Газе районе.
Тревогу из-за выпущенной ракеты в этом регионе объявляли и накануне. В субботу "Железный купол" также смог перехватить снаряд.
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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В миреИзраильСектор Газа
 
 
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