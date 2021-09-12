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Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией - РИА Новости, 12.09.2021
Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
Франции в случае войны с Россией не сможет ей долго противостоять. Такие выводы, как сообщает Forbes, содержатся в докладе американского аналитического центра... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T03:44
2021-09-12T05:22
в мире
франция
нато
rand
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Франции в случае войны с Россией не сможет ей долго противостоять. Такие выводы, как сообщает Forbes, содержатся в докладе американского аналитического центра RAND.Как утверждают авторы исследования, у Франции мощная армия с самой современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие.Однако французские вооруженные силы ненадежны, поскольку не обладают людскими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с Россией.Россия, подчеркивается в докладе, является сильным и умелым противником. Без американской поддержки Францию в случае конфликта ожидает провал.Вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре ранее заявил, что ускоренная модернизация вооруженных сил России сигнализирует о росте военной угрозы со стороны Москвы, что должно побудить НАТО заняться серьезным укреплением оборонительного потенциала в Восточной Европе. По его словам, совершенствование навыка быстрого развертывания войск вдоль западной границы позволяет России провести быстрые атаки в любой точке от Прибалтики до Черного моря.Ранее Россия неоднократно подчеркивала, что проводит миролюбивую политику. В частности, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что Россия - миролюбивое государство и не в ее интересах втягиваться в войны.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, франция, нато, rand, россия
03:44 12.09.2021 (обновлено: 05:22 12.09.2021)
 
Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией

RAND: Франция не сможет долго вести боевые действия в случае войны с Россией

© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Франции в случае войны с Россией не сможет ей долго противостоять. Такие выводы, как сообщает Forbes, содержатся в докладе американского аналитического центра RAND.
Как утверждают авторы исследования, у Франции мощная армия с самой современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие.
Однако французские вооруженные силы ненадежны, поскольку не обладают людскими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с Россией.
Россия, подчеркивается в докладе, является сильным и умелым противником. Без американской поддержки Францию в случае конфликта ожидает провал.
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Вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре ранее заявил, что ускоренная модернизация вооруженных сил России сигнализирует о росте военной угрозы со стороны Москвы, что должно побудить НАТО заняться серьезным укреплением оборонительного потенциала в Восточной Европе. По его словам, совершенствование навыка быстрого развертывания войск вдоль западной границы позволяет России провести быстрые атаки в любой точке от Прибалтики до Черного моря.
Ранее Россия неоднократно подчеркивала, что проводит миролюбивую политику. В частности, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что Россия - миролюбивое государство и не в ее интересах втягиваться в войны.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
 
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