https://ria.ru/20210912/politsiya-1749718288.html

В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия

В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия - РИА Новости, 12.09.2021

В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия

Полиция Капитолия в связи с январскими беспорядками в Вашингтоне рекомендовала дисциплинарные меры в отношении шести своих сотрудников, говорится в заявлении... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T05:20

2021-09-12T05:20

2021-09-12T05:23

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вашингтон (город)

джо байден

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Полиция Капитолия в связи с январскими беспорядками в Вашингтоне рекомендовала дисциплинарные меры в отношении шести своих сотрудников, говорится в заявлении полиции.Сообщается, что речь идет о случаях неподобающего поведения, несоблюдения распоряжений, а также о ненадлежащем распространении информации. В заявлении подчеркивается, что случаи нарушений "не должны умалять героические усилия сотрудников полиции Капитолия".В феврале телеканал CNN сообщал, что шесть сотрудников полиции Капитолия отстранены от работы с сохранением содержания, в отношении 29 проводится расследование в связи с их действиями во время беспорядков в Вашингтоне 6 января.На прошедших в ноябре 2020 года президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Сторонники республиканца Дональда Трампа, который до последнего не признавал поражения на выборах, 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/kapitoliy-1743176222.html

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий