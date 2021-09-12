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В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия - РИА Новости, 12.09.2021
В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
Полиция Капитолия в связи с январскими беспорядками в Вашингтоне рекомендовала дисциплинарные меры в отношении шести своих сотрудников, говорится в заявлении... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T05:20
2021-09-12T05:23
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Полиция Капитолия в связи с январскими беспорядками в Вашингтоне рекомендовала дисциплинарные меры в отношении шести своих сотрудников, говорится в заявлении полиции.Сообщается, что речь идет о случаях неподобающего поведения, несоблюдения распоряжений, а также о ненадлежащем распространении информации. В заявлении подчеркивается, что случаи нарушений "не должны умалять героические усилия сотрудников полиции Капитолия".В феврале телеканал CNN сообщал, что шесть сотрудников полиции Капитолия отстранены от работы с сохранением содержания, в отношении 29 проводится расследование в связи с их действиями во время беспорядков в Вашингтоне 6 января.На прошедших в ноябре 2020 года президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Сторонники республиканца Дональда Трампа, который до последнего не признавал поражения на выборах, 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах.
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий
05:20 12.09.2021 (обновлено: 05:23 12.09.2021)
 
В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия

Полиция Капитолия рекомендовала дисциплинарные меры в отношении шестерых сотрудников

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Полиция Капитолия в связи с январскими беспорядками в Вашингтоне рекомендовала дисциплинарные меры в отношении шести своих сотрудников, говорится в заявлении полиции.

"В шести случаях было рекомендовано принять дисциплинарные меры", - отмечено в заявлении.

Сообщается, что речь идет о случаях неподобающего поведения, несоблюдения распоряжений, а также о ненадлежащем распространении информации. В заявлении подчеркивается, что случаи нарушений "не должны умалять героические усилия сотрудников полиции Капитолия".
В феврале телеканал CNN сообщал, что шесть сотрудников полиции Капитолия отстранены от работы с сохранением содержания, в отношении 29 проводится расследование в связи с их действиями во время беспорядков в Вашингтоне 6 января.
На прошедших в ноябре 2020 года президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Сторонники республиканца Дональда Трампа, который до последнего не признавал поражения на выборах, 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах.
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