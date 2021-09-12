https://ria.ru/20210912/pogoda-1749724105.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 12.09.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T09:20
2021-09-12T09:20
2021-09-12T09:20
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где может брызнуть небольшой дождь, а температурный фон на 7 градусов превысит климатическую норму и будет соответствовать многолетним показателям июня или августа. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24",- сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/podmoskove-1748870941.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 23 ожидается Москве в воскресенье