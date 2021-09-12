https://ria.ru/20210912/pogoda-1749724105.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 12.09.2021

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T09:20

2021-09-12T09:20

2021-09-12T09:20

общество

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где может брызнуть небольшой дождь, а температурный фон на 7 градусов превысит климатическую норму и будет соответствовать многолетним показателям июня или августа. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24",- сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/podmoskove-1748870941.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец