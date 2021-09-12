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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 12.09.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T09:20
2021-09-12T09:20
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где может брызнуть небольшой дождь, а температурный фон на 7 градусов превысит климатическую норму и будет соответствовать многолетним показателям июня или августа. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24",- сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец
09:20 12.09.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 23 ожидается Москве в воскресенье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, возможно небольшой дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где может брызнуть небольшой дождь, а температурный фон на 7 градусов превысит климатическую норму и будет соответствовать многолетним показателям июня или августа. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24",- сказал Тишковец.
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Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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