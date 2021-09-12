https://ria.ru/20210912/peskov-1749781700.html

Песков назвал истинный суверенитет роскошью, которую могут позволить не все

Песков назвал истинный суверенитет роскошью, которую могут позволить не все - РИА Новости, 12.09.2021

Песков назвал истинный суверенитет роскошью, которую могут позволить не все

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для уверенного и жесткого ответа на угрозы странам союзного государства нужно оставаться... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T21:37

2021-09-12T21:37

2021-09-12T21:48

союзное государство

политика

белоруссия

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg

МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для уверенного и жесткого ответа на угрозы странам союзного государства нужно оставаться суверенными государствами, что могут позволить себе не все.В союзное государство входят Россия и Белоруссия. Ранее власти двух стран одобрили принятие 28 интеграционных программ."Отвечать вместе всегда лучше, чем по отдельности. Отвечать всегда надо уверенно, спокойно, но достаточно и жёстко. Для того чтобы отвечать уверенно, спокойно и жестко, мы должны оставаться суверенными странами", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ."Наверное, истинный суверенитет, то бишь самостоятельность на международной арене, это дорогого стоит. Это самое ценное, что есть в сегодняшнем мире. И такую роскошь могут себе позволить далеко не все страны", - добавил он.Скептики, которые говорят о возможности поглощения одной из сторон в рамках Союзного государства России и Белоруссии, не правы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Шла очень напряженная работа по согласованию документов, отметил Песков. "Мы вместе прошли достаточно длительный и сложный путь по согласованию форматов нашей интеграции, нашего взаимодействия в очень-очень важных для народов двух стран областях. Прежде всего это экономика, гармонизации энергопространства - то, что было камнем преткновения много лет", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Он подчеркнул, что в этом вопросе выигрывают обе стороны.Страны могут выстоять в условиях безжалостной мировой конъюнктуры только с помощью экономической интеграции, считает Дмитрий Песков.На этой неделе лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о принятии 28 интеграционных программ."В условиях абсолютно безжалостной мировой конъюнктуры, только интегрируясь экономически, мы можем выстоять и можем обеспечить себе постоянное и поступательное развитие", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

https://ria.ru/20210912/lugashenko-1749738816.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белоруссия, дмитрий песков, россия