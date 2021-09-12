https://ria.ru/20210912/peskov-1749781700.html
Песков назвал истинный суверенитет роскошью, которую могут позволить не все
Песков назвал истинный суверенитет роскошью, которую могут позволить не все - РИА Новости, 12.09.2021
Песков назвал истинный суверенитет роскошью, которую могут позволить не все
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для уверенного и жесткого ответа на угрозы странам союзного государства нужно оставаться... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T21:37
2021-09-12T21:37
2021-09-12T21:48
союзное государство
политика
белоруссия
дмитрий песков
россия
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МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для уверенного и жесткого ответа на угрозы странам союзного государства нужно оставаться суверенными государствами, что могут позволить себе не все.В союзное государство входят Россия и Белоруссия. Ранее власти двух стран одобрили принятие 28 интеграционных программ."Отвечать вместе всегда лучше, чем по отдельности. Отвечать всегда надо уверенно, спокойно, но достаточно и жёстко. Для того чтобы отвечать уверенно, спокойно и жестко, мы должны оставаться суверенными странами", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ."Наверное, истинный суверенитет, то бишь самостоятельность на международной арене, это дорогого стоит. Это самое ценное, что есть в сегодняшнем мире. И такую роскошь могут себе позволить далеко не все страны", - добавил он.Скептики, которые говорят о возможности поглощения одной из сторон в рамках Союзного государства России и Белоруссии, не правы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Шла очень напряженная работа по согласованию документов, отметил Песков. "Мы вместе прошли достаточно длительный и сложный путь по согласованию форматов нашей интеграции, нашего взаимодействия в очень-очень важных для народов двух стран областях. Прежде всего это экономика, гармонизации энергопространства - то, что было камнем преткновения много лет", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Он подчеркнул, что в этом вопросе выигрывают обе стороны.Страны могут выстоять в условиях безжалостной мировой конъюнктуры только с помощью экономической интеграции, считает Дмитрий Песков.На этой неделе лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о принятии 28 интеграционных программ."В условиях абсолютно безжалостной мировой конъюнктуры, только интегрируясь экономически, мы можем выстоять и можем обеспечить себе постоянное и поступательное развитие", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html
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политика, белоруссия, дмитрий песков, россия
21:37 12.09.2021 (обновлено: 21:48 12.09.2021)
Песков назвал истинный суверенитет роскошью, которую могут позволить не все
Песков: для сохранения суверенитета странам союзного государства нужно отвечать на угрозы
МИНСК, 12 сен - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что для уверенного и жесткого ответа на угрозы странам союзного государства нужно оставаться суверенными государствами, что могут позволить себе не все.
В союзное государство входят Россия и Белоруссия
. Ранее власти двух стран одобрили принятие 28 интеграционных программ.
"Отвечать вместе всегда лучше, чем по отдельности. Отвечать всегда надо уверенно, спокойно, но достаточно и жёстко. Для того чтобы отвечать уверенно, спокойно и жестко, мы должны оставаться суверенными странами", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ
.
"Наверное, истинный суверенитет, то бишь самостоятельность на международной арене, это дорогого стоит. Это самое ценное, что есть в сегодняшнем мире. И такую роскошь могут себе позволить далеко не все страны", - добавил он.
Скептики, которые говорят о возможности поглощения одной из сторон в рамках Союзного государства России и Белоруссии, не правы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те скептики, которые говорят, что кто-то кого-то пытается проглотить или кто-то оказывается в результате принятия этих программ в положении подопечного, - они не правы. Абсолютно по сути своей не правы",- сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Шла очень напряженная работа по согласованию документов, отметил Песков. "Мы вместе прошли достаточно длительный и сложный путь по согласованию форматов нашей интеграции, нашего взаимодействия в очень-очень важных для народов двух стран областях. Прежде всего это экономика, гармонизации энергопространства - то, что было камнем преткновения много лет", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Он подчеркнул, что в этом вопросе выигрывают обе стороны.
Страны могут выстоять в условиях безжалостной мировой конъюнктуры только с помощью экономической интеграции, считает Дмитрий Песков.
На этой неделе лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о принятии 28 интеграционных программ.
"В условиях абсолютно безжалостной мировой конъюнктуры, только интегрируясь экономически, мы можем выстоять и можем обеспечить себе постоянное и поступательное развитие", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.