https://ria.ru/20210912/peskov-1749780315.html

У России и Белоруссии хватает врагов, заявил Песков

У России и Белоруссии хватает врагов, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2021

У России и Белоруссии хватает врагов, заявил Песков

У России и Белоруссии хватает недоброжелателей и врагов, которые не сидят сложа руки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T21:19

2021-09-12T21:19

2021-09-12T21:49

в мире

белоруссия

дмитрий песков

россия

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МИНСК, 12 сен - РИА Новости. У России и Белоруссии хватает недоброжелателей и врагов, которые не сидят сложа руки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Недоброжелателей у наших стран хватает. И у Белоруссии, и у России, не просто недоброжелателей, но и врагов хватает, причём врагов, которые не сидят сложа руки", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на европейском континенте очень мало стран могут ослушаться команд из-за океана."На европейском континенте очень мало стран могут ослушаться каких-то команд из-за океана, они просто не могут себе позволить", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.Он добавил, что Россия и Белоруссия могут себе позволить самостоятельную и спокойную позицию.

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, дмитрий песков, россия