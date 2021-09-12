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Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге
Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге - РИА Новости, 12.09.2021
Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев связался с пассажиркой, выжившей при жесткой посадке самолета L-410 в тайге, следует из сообщения, опубликованного на... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T20:32
2021-09-12T22:43
происшествия
иркутская область
l-410
игорь кобзев
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев связался с пассажиркой, выжившей при жесткой посадке самолета L-410 в тайге, следует из сообщения, опубликованного на официальном портале областного правительства."Находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают", — сказал он.По информации, полученной Кобзевым от очевидцев, корпус самолета поврежден, однако пожара на борту нет.Позже стало известно о четверых погибших, еще пятеро пассажиров получили травмы.Авария произошла сегодня вечером в Казачинско-Ленском районе близ села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска.
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происшествия, иркутская область, l-410, игорь кобзев, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области
20:32 12.09.2021 (обновлено: 22:43 12.09.2021)
 
Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге

Губернатор Иркутской области связался с выжившей при жесткой посадке L-410 пассажиркой

CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev / Самолет Л-410
Самолет Л-410 - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев связался с пассажиркой, выжившей при жесткой посадке самолета L-410 в тайге, следует из сообщения, опубликованного на официальном портале областного правительства.
"Находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают", — сказал он.
По информации, полученной Кобзевым от очевидцев, корпус самолета поврежден, однако пожара на борту нет.
Позже стало известно о четверых погибших, еще пятеро пассажиров получили травмы.
Авария произошла сегодня вечером в Казачинско-Ленском районе близ села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска.
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ПроисшествияИркутская областьL-410Игорь КобзевРоссияЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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