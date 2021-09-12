https://ria.ru/20210912/passazhirka-1749774809.html

Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге

Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге - РИА Новости, 12.09.2021

Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев связался с пассажиркой, выжившей при жесткой посадке самолета L-410 в тайге, следует из сообщения, опубликованного на... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T20:32

2021-09-12T20:32

2021-09-12T22:43

происшествия

иркутская область

l-410

игорь кобзев

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев связался с пассажиркой, выжившей при жесткой посадке самолета L-410 в тайге, следует из сообщения, опубликованного на официальном портале областного правительства."Находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают", — сказал он.По информации, полученной Кобзевым от очевидцев, корпус самолета поврежден, однако пожара на борту нет.Позже стало известно о четверых погибших, еще пятеро пассажиров получили травмы.Авария произошла сегодня вечером в Казачинско-Ленском районе близ села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска.

https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html

иркутская область

россия

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происшествия, иркутская область, l-410, игорь кобзев, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области