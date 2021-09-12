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Русский герой для афганцев: как чтут память пожертвовавшего жизнью солдата
Русский герой для афганцев: как чтут память пожертвовавшего жизнью солдата - РИА Новости, 12.09.2021
Русский герой для афганцев: как чтут память пожертвовавшего жизнью солдата
Более трех десятков лет в Афганистане на перевале Саланг стоит скромный памятник с надписью "Мальцин Сергей В. 1965-85". Его вытесал из гранитной глыбы... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:40
2021-09-12T11:40
общество
бор
афганистан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен – РИА Новости, Елена Жаркова. Более трех десятков лет в Афганистане на перевале Саланг стоит скромный памятник с надписью "Мальцин Сергей В. 1965-85". Его вытесал из гранитной глыбы армянский водитель в память о русском пареньке, ценой своей жизни спасшем на узкой горной дороге афганских детей и взрослых. О том, каким был скромный герой, память о котором десятилетиями хранят и в Афганистане, и в России, корреспонденту РИА Новости рассказали на родине Сергея Мальцина – в небольшом нижегородском городе Бор.На перевале Саланг на высоте трех тысяч метров находится тоннель протяженностью 2,7 тысячи метров, построенный советскими специалистами в 1965 году. Он связывает северную часть Афганистана с остальной территорией страны. В 1998 году тоннель был взорван во время боевых действий между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое). Тоннель восстановили и открыли в январе 2002 года.Хотел помогать людямСережа Мальцин родился в декабре 1965 года в Бору в скромной семье электрика и работницы заводской аптеки. "Он у нас поздний ребенок был, единственный… Добрый был мальчик, сердечный, отзывчивый", - рассказывает его мать Екатерина Федоровна Мальцина, перебирая фотографии.Сережа был молчаливым, друзей имел немного, зато самых верных, был очень "рукастым" - легко мог починить хоть приемник соседям, хоть мопед окрестным ребятам. Этому он научился у отца – Виктора Константиновича. В сочинении в восьмом классе Сережа написал: "Я хочу быть электриком, как мой отец. Потому что эта профессия может во многом пригодиться. Мой отец всем помогает, кто просит его помочь. Я постараюсь быть таким же". Сейчас это сочинение вместе с детскими Сережиными рисунками, юношескими фотографиями и письмами полевой почты хранится в школе, где он когда-то учился.Доска памяти героя"Это наш выпускник. Он был водителем в Афганистане. Когда ему навстречу выехал грузовик с местными жителями, он, чтобы не сбросить их с горы, направил свою машину в скалу и погиб", - рассказывает десятиклассница борской школы №6 Женя Рогозина. Спустя 36 лет здесь помнят о герое, который когда-то бегал по этому школьному двору наперегонки с одноклассниками.Память о Сереже Мальцине в стенах школы долгие годы хранила его классный руководитель Ирина Константиновна Мелкова. Ей Сережа писал письма из Афганистана "с огромным приветом и наилучшими пожеланиями", интересовался школьными делами, судьбами одноклассников, делился своим мечтами и надеждами, писал: "остается мне служить совсем немного – каких-то 6-7 месяцев"… Сейчас Ирина Константиновна на пенсии, но дело ее продолжают другие педагоги - рассказывают ребятам о подвиге Сергея Мальцина, навечно занесенного на школьную доску почета. А в 2012 году на фасаде школы открыли мемориальную доску с его портретом, к которой возлагают цветы.Самый черный деньО том, что служить он будет в Афганистане, Сергей сообщил родителям почти сразу после призыва. Но писать о тяготах службы не любил – не хотел волновать родителей. Жаловался только, что климат плохой: днем очень жарко, а по ночам приходится накрываться всем, что есть, чтобы не замерзнуть. Писал регулярно, но потом вдруг письма приходить перестали.Убитых горем родителей повели в военкомат, где во дворе уже стоял привезенный из Афганистана гроб с телом их сына. Большой колонной, к которой присоединялись все новые и новые люди, двинулись они на местное кладбище, где и похоронили Сергея.О том, как погиб их сын, родители узнали, когда их пригласили в военкомат для вручения ордена Красной звезды, которым посмертно наградили Сергея Мальцина.Сергей служил в автомобильной роте, возил грузы через тоннель Саланг. Второго ноября 1985 года, когда он выехал из тоннеля на "КамАЗе", ему навстречу на узкую горную дорогу выскочил грузовик, в кузове которого на мешках сидели афганские крестьяне – взрослые и дети. При столкновении машина вылетела бы в пропасть. И тогда Сергей направил "КамАЗ" в скалу - и погиб. А грузовик с афганцами уцелел.Мать солдатаПосле гибели сына Виктор Константинович начал болеть и через два года умер от рака. Екатерина Федоровна осталась одна. Шефство над ней взяла Сережина учительница, помогали его бывшие одноклассники. Да и сейчас не забывают о ней в школе, где когда-то учился Сергей. Правда, по словам завуча Елены Альбертовны Фоминой, пенсионерка отказывается от помощи и подарков, зато охотно приглашает в гости "на щи".В свои 85 лет Екатерина Федоровна очень бодра – весело рассказывает, как качает ручной насос для полива огорода, хвастается урожаем тыквы и помидоров, угощает ягодами и своей наливкой и постоянно подшучивает над собеседниками.В спальне над ее кроватью висит большой портрет сына с длинными по моде тех лет волосами. В раме под стеклом две награды – орден Красной звезды и, как она говорит, "медаль от Наджибуллы (бывшего президента Афганистана - ред.)" - медаль "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа". Но главное ее сокровище - связки писем в пожелтевших конвертах с обратным адресом "полевая почта", полученные от сына из Афганистана.Гранитный обелискВ одном из писем, пришедших с того же "военного" адреса в августе 1986 года, рассказывается о том, как увековечили память Сергея в Афганистане. Житель Еревана Рафик Хачатурян пишет, как в 1985 году поехал водителем в командировку в Афганистан, где на реконструкции тоннеля Саланг вместе с гражданскими специалистами работали и солдаты. Там он и познакомился с Сережей Мальциным.Он рассказал, что у памятника всегда многолюдно, поскольку вода притягивает всех, кто едет "по этой печальной скальной дороге". "Солдаты и афганцы часто фотографируются вместе с родником", - добавил автор обелиска.Много лет спустя, в 2015 году, памятник Сергею Мальцину в Афганистане навестили бывшие воины-интернационалисты. Все эти годы монумент простоял нетронутым вандалами. Местные жители охраняют обелиск советскому солдату, который пожертвовал жизнью ради афганцев.
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4.7
96
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общество, бор, афганистан
11:40 12.09.2021
 
Русский герой для афганцев: как чтут память пожертвовавшего жизнью солдата

Русский герой: как чтут память пожертвовавшего жизнью ради мирных афганцев солдата

© Фото предоставлено администрацией школы №6 города БорПамятник Сергею Мальцину на перевале Саланг в Афганистане 1986 год
Памятник Сергею Мальцину на перевале Саланг в Афганистане 1986 год
© Фото предоставлено администрацией школы №6 города Бор
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен – РИА Новости, Елена Жаркова. Более трех десятков лет в Афганистане на перевале Саланг стоит скромный памятник с надписью "Мальцин Сергей В. 1965-85". Его вытесал из гранитной глыбы армянский водитель в память о русском пареньке, ценой своей жизни спасшем на узкой горной дороге афганских детей и взрослых. О том, каким был скромный герой, память о котором десятилетиями хранят и в Афганистане, и в России, корреспонденту РИА Новости рассказали на родине Сергея Мальцина – в небольшом нижегородском городе Бор.
На перевале Саланг на высоте трех тысяч метров находится тоннель протяженностью 2,7 тысячи метров, построенный советскими специалистами в 1965 году. Он связывает северную часть Афганистана с остальной территорией страны. В 1998 году тоннель был взорван во время боевых действий между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое). Тоннель восстановили и открыли в январе 2002 года.

Хотел помогать людям

Сережа Мальцин родился в декабре 1965 года в Бору в скромной семье электрика и работницы заводской аптеки. "Он у нас поздний ребенок был, единственный… Добрый был мальчик, сердечный, отзывчивый", - рассказывает его мать Екатерина Федоровна Мальцина, перебирая фотографии.
Сережа был молчаливым, друзей имел немного, зато самых верных, был очень "рукастым" - легко мог починить хоть приемник соседям, хоть мопед окрестным ребятам. Этому он научился у отца – Виктора Константиновича. В сочинении в восьмом классе Сережа написал: "Я хочу быть электриком, как мой отец. Потому что эта профессия может во многом пригодиться. Мой отец всем помогает, кто просит его помочь. Я постараюсь быть таким же". Сейчас это сочинение вместе с детскими Сережиными рисунками, юношескими фотографиями и письмами полевой почты хранится в школе, где он когда-то учился.
© РИА Новости / Елена ЖарковаМать Сергея Мальцина Екатерина Федоровна Мальцина с письмами сына из Афганистана
Мать Сергея Мальцина Екатерина Федоровна Мальцина с письмами сына из Афганистана - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Елена Жаркова
Мать Сергея Мальцина Екатерина Федоровна Мальцина с письмами сына из Афганистана

Доска памяти героя

"Это наш выпускник. Он был водителем в Афганистане. Когда ему навстречу выехал грузовик с местными жителями, он, чтобы не сбросить их с горы, направил свою машину в скалу и погиб", - рассказывает десятиклассница борской школы №6 Женя Рогозина. Спустя 36 лет здесь помнят о герое, который когда-то бегал по этому школьному двору наперегонки с одноклассниками.
Память о Сереже Мальцине в стенах школы долгие годы хранила его классный руководитель Ирина Константиновна Мелкова. Ей Сережа писал письма из Афганистана "с огромным приветом и наилучшими пожеланиями", интересовался школьными делами, судьбами одноклассников, делился своим мечтами и надеждами, писал: "остается мне служить совсем немного – каких-то 6-7 месяцев"… Сейчас Ирина Константиновна на пенсии, но дело ее продолжают другие педагоги - рассказывают ребятам о подвиге Сергея Мальцина, навечно занесенного на школьную доску почета. А в 2012 году на фасаде школы открыли мемориальную доску с его портретом, к которой возлагают цветы.
© РИА Новости / Елена ЖарковаМемориальная табличка на здании школы, где учился Сергей Мальцин
Мемориальная табличка на здании школы, где учился Сергей Мальцин - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Елена Жаркова
Мемориальная табличка на здании школы, где учился Сергей Мальцин

Самый черный день

О том, что служить он будет в Афганистане, Сергей сообщил родителям почти сразу после призыва. Но писать о тяготах службы не любил – не хотел волновать родителей. Жаловался только, что климат плохой: днем очень жарко, а по ночам приходится накрываться всем, что есть, чтобы не замерзнуть. Писал регулярно, но потом вдруг письма приходить перестали.
"У меня так душа болела… Я молюсь, плачу, прошу прислать весточку от сына. И вдруг поднимаю голову – а в дверях муж стоит. Бледный-бледный и щеки провалились. И говорит: "Все. Нет у нас больше сына", - рассказывает Екатерина Федоровна.
Убитых горем родителей повели в военкомат, где во дворе уже стоял привезенный из Афганистана гроб с телом их сына. Большой колонной, к которой присоединялись все новые и новые люди, двинулись они на местное кладбище, где и похоронили Сергея.
О том, как погиб их сын, родители узнали, когда их пригласили в военкомат для вручения ордена Красной звезды, которым посмертно наградили Сергея Мальцина.
Сергей служил в автомобильной роте, возил грузы через тоннель Саланг. Второго ноября 1985 года, когда он выехал из тоннеля на "КамАЗе", ему навстречу на узкую горную дорогу выскочил грузовик, в кузове которого на мешках сидели афганские крестьяне – взрослые и дети. При столкновении машина вылетела бы в пропасть. И тогда Сергей направил "КамАЗ" в скалу - и погиб. А грузовик с афганцами уцелел.
"Он ведь много людей спас, детей. А сам погиб. Да он и не мог по-другому. Сами так воспитали", - вздыхает Екатерина Федоровна.

Мать солдата

После гибели сына Виктор Константинович начал болеть и через два года умер от рака. Екатерина Федоровна осталась одна. Шефство над ней взяла Сережина учительница, помогали его бывшие одноклассники. Да и сейчас не забывают о ней в школе, где когда-то учился Сергей. Правда, по словам завуча Елены Альбертовны Фоминой, пенсионерка отказывается от помощи и подарков, зато охотно приглашает в гости "на щи".
В свои 85 лет Екатерина Федоровна очень бодра – весело рассказывает, как качает ручной насос для полива огорода, хвастается урожаем тыквы и помидоров, угощает ягодами и своей наливкой и постоянно подшучивает над собеседниками.
В спальне над ее кроватью висит большой портрет сына с длинными по моде тех лет волосами. В раме под стеклом две награды – орден Красной звезды и, как она говорит, "медаль от Наджибуллы (бывшего президента Афганистана - ред.)" - медаль "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа". Но главное ее сокровище - связки писем в пожелтевших конвертах с обратным адресом "полевая почта", полученные от сына из Афганистана.
© РИА Новости / Елена ЖарковаПортрет Сергея Мальцина в комнате матери
Портрет Сергея Мальцина в комнате матери - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Елена Жаркова
Портрет Сергея Мальцина в комнате матери

Гранитный обелиск

В одном из писем, пришедших с того же "военного" адреса в августе 1986 года, рассказывается о том, как увековечили память Сергея в Афганистане. Житель Еревана Рафик Хачатурян пишет, как в 1985 году поехал водителем в командировку в Афганистан, где на реконструкции тоннеля Саланг вместе с гражданскими специалистами работали и солдаты. Там он и познакомился с Сережей Мальциным.
"Он мало жил, но этот короткий срок жизни он успел быть Человеком с большой буквы. На меня очень глубоко подействовала эта смерть. И я как бывший каменотес и скульптор решил поставить памятник на месте аварии. Я нашел подходящий кусок гранита и стал обрабатывать… После ночной смены днем у меня было много свободного времени… Памятник я поставил в 300 метрах дальше от места аварии, где был родник. По-моему, вода памятнику обеспечивает жизнь и вечность", - написал Хачатурян.
Он рассказал, что у памятника всегда многолюдно, поскольку вода притягивает всех, кто едет "по этой печальной скальной дороге". "Солдаты и афганцы часто фотографируются вместе с родником", - добавил автор обелиска.
Много лет спустя, в 2015 году, памятник Сергею Мальцину в Афганистане навестили бывшие воины-интернационалисты. Все эти годы монумент простоял нетронутым вандалами. Местные жители охраняют обелиск советскому солдату, который пожертвовал жизнью ради афганцев.
© Фото предоставлено администрацией школы №6 города БорВоины-интернационалисты у памятника Сергею Мальцину в 2015 году
Воины-интернационалисты у памятника Сергею Мальцину в 2015 году
© Фото предоставлено администрацией школы №6 города Бор
Воины-интернационалисты у памятника Сергею Мальцину в 2015 году
 
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