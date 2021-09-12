https://ria.ru/20210912/pamfilova-1749744293.html
Памфилова заявила о 99-процентной готовности избирательной системы
Памфилова заявила о 99-процентной готовности избирательной системы - РИА Новости, 12.09.2021
Памфилова заявила о 99-процентной готовности избирательной системы
Избирательная система РФ готова к проведению предстоящих в сентябре выборов более чем на 99%, комиссиям ещё предстоит подготовить списки избирателей и проверить РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T14:16
2021-09-12T14:16
2021-09-12T15:18
политика
выборы в государственную думу
россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Избирательная система РФ готова к проведению предстоящих в сентябре выборов более чем на 99%, комиссиям ещё предстоит подготовить списки избирателей и проверить готовность участков для голосования, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."Пока еще на 99% с хвостиком. поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия 1".Она отметила, что на предстоящих выборах ожидается высокая конкуренция."У нас 13 кандидатов на место в Госдуме, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем. То есть очень высокий уровень конкуренции практически на всех уровнях выборов. Кстати, в этот раз у нас был самый низкий уровень отказов в регистрации", - добавила Памфилова.По ее словам, трехдневное голосование позволяет людям выбрать удобное время, что принять участие в выборах. Поэтому она полагает, что опыт голосования в течение двух-трех дней останется даже после окончания пандемии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210907/gosduma-1748966935.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, выборы в государственную думу, россия, госдума рф
14:16 12.09.2021 (обновлено: 15:18 12.09.2021)
Памфилова заявила о 99-процентной готовности избирательной системы
Глава ЦИК Памфилова заявила о 99-процентной готовности избирательной системы
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Избирательная система РФ готова к проведению предстоящих в сентябре выборов более чем на 99%, комиссиям ещё предстоит подготовить списки избирателей и проверить готовность участков для голосования, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"Пока еще на 99% с хвостиком. поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия 1"
.
Она отметила, что на предстоящих выборах ожидается высокая конкуренция.
"У нас 13 кандидатов на место в Госдуме
, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем. То есть очень высокий уровень конкуренции практически на всех уровнях выборов. Кстати, в этот раз у нас был самый низкий уровень отказов в регистрации", - добавила Памфилова.
По ее словам, трехдневное голосование позволяет людям выбрать удобное время, что принять участие в выборах. Поэтому она полагает, что опыт голосования в течение двух-трех дней останется даже после окончания пандемии.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".