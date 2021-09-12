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В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса

В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса - РИА Новости, 12.09.2021

В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса

Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T02:17

2021-09-12T02:17

2021-09-12T02:17

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гаити

жовенель моиз

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.Прокуратура Гаити вызвала Ариэля Анри для дачи показаний после того, как мобильный оператор Digicel подтвердил факт телефонного разговора между Анри и одним из предполагаемых убийц президента Феликсом Бадио Жозефом спустя несколько часов после убийства Моиза.Управление по защите граждан также призвало международное сообщество не поддерживать Анри, поскольку, как отметили в управлении, с этого момента он становится одним из подозреваемых в убийстве.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/gaiti-1744413474.html

сша

майами

гаити

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в мире, сша, майами, гаити, жовенель моиз