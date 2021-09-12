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В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса - РИА Новости, 12.09.2021
В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T02:17
2021-09-12T02:17
в мире
сша
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.Прокуратура Гаити вызвала Ариэля Анри для дачи показаний после того, как мобильный оператор Digicel подтвердил факт телефонного разговора между Анри и одним из предполагаемых убийц президента Феликсом Бадио Жозефом спустя несколько часов после убийства Моиза.Управление по защите граждан также призвало международное сообщество не поддерживать Анри, поскольку, как отметили в управлении, с этого момента он становится одним из подозреваемых в убийстве.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.
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в мире, сша, майами, гаити, жовенель моиз
02:17 12.09.2021
 
В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса

В Гаити премьер-министра Анри подозревают в убийстве президента Жовенеля Моиза

© AP Photo / Matias DelacroixПремьер-министр Гаити Ариэль Анри
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / Matias Delacroix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.
Прокуратура Гаити вызвала Ариэля Анри для дачи показаний после того, как мобильный оператор Digicel подтвердил факт телефонного разговора между Анри и одним из предполагаемых убийц президента Феликсом Бадио Жозефом спустя несколько часов после убийства Моиза.

"Во имя права на установление истины и в целях продолжения расследования по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза, Ариэль Анри должен незамедлительно подать в отставку и перейти в распоряжение правосудия", - говорится в заявлении управления, опубликованном в Twitter.

Управление по защите граждан также призвало международное сообщество не поддерживать Анри, поскольку, как отметили в управлении, с этого момента он становится одним из подозреваемых в убийстве.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.
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