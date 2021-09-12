https://ria.ru/20210912/omsk-1749766649.html

В Омске такси выехало на тротуар и сбило троих пешеходов

В Омске такси выехало на тротуар и сбило троих пешеходов - РИА Новости, 12.09.2021

В Омске такси выехало на тротуар и сбило троих пешеходов

Водитель Яндекс.Такси в Омске выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T18:45

2021-09-12T18:45

2021-09-12T18:47

происшествия

омск

омская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Водитель Яндекс.Такси в Омске выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.Авария произошла 12 сентября в 17.35 по местному времени (13.35 мск), сообщается в официальном паблике УМВД по Омской области "ВКонтакте". К сообщению прилагаются фото, на которых видно автомобиль Яндекс.Такси, который пробил ограждение рядом с пешеходным переходом."Водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина 1992 года рождения, в районе дома номер 53 по улице Кирова выехал через встречную полосу движения на левый тротуар, где допустил наезд на пешеходное ограждение и в дальнейшем на пешеходов, стоящих перед регулируемым пешеходным переходом", - говорится в сообщении полиции.По данным УМВД, пострадали трое пешеходов - женщины 39 и 43 лет и 63-летний мужчина. О состоянии пешеходов и характере травм в минздраве пообещали сообщить завтра. Причины ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20210911/dtp-1749709749.html

омск

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, омская область, россия