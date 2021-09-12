https://ria.ru/20210912/omsk-1749766649.html
В Омске такси выехало на тротуар и сбило троих пешеходов
В Омске такси выехало на тротуар и сбило троих пешеходов - РИА Новости, 12.09.2021
В Омске такси выехало на тротуар и сбило троих пешеходов
Водитель Яндекс.Такси в Омске выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T18:45
2021-09-12T18:45
2021-09-12T18:47
происшествия
омск
омская область
россия
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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Водитель Яндекс.Такси в Омске выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.Авария произошла 12 сентября в 17.35 по местному времени (13.35 мск), сообщается в официальном паблике УМВД по Омской области "ВКонтакте". К сообщению прилагаются фото, на которых видно автомобиль Яндекс.Такси, который пробил ограждение рядом с пешеходным переходом."Водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина 1992 года рождения, в районе дома номер 53 по улице Кирова выехал через встречную полосу движения на левый тротуар, где допустил наезд на пешеходное ограждение и в дальнейшем на пешеходов, стоящих перед регулируемым пешеходным переходом", - говорится в сообщении полиции.По данным УМВД, пострадали трое пешеходов - женщины 39 и 43 лет и 63-летний мужчина. О состоянии пешеходов и характере травм в минздраве пообещали сообщить завтра. Причины ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20210911/dtp-1749709749.html
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происшествия, омск, омская область, россия
18:45 12.09.2021 (обновлено: 18:47 12.09.2021)
В Омске такси выехало на тротуар и сбило троих пешеходов
МВД: в Омске такси выехало на тротуар и сбило троих пешеходов