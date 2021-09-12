https://ria.ru/20210912/obvinenie-1749730948.html
Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение
Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение - РИА Новости, 12.09.2021
Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение
Одному из руководителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову ужесточили обвинение по делу о диверсии на газопроводе в Крыму,... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:26
2021-09-12T11:26
2021-09-12T12:34
происшествия
республика крым
симферополь
меджлис крымскотатарского народа
николай полозов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Одному из руководителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову ужесточили обвинение по делу о диверсии на газопроводе в Крыму, сообщил его адвокат Николай Полозов.Суд арестовал до 4 ноября троих подозреваемых. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК ("Диверсия") — лишение свободы на 15 лет."Следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", — написал Полозов в Facebook.По его словам, Джелялова содержат в симферопольском СИЗО в двухместной камере с фигурантом дела в отношении "Свидетелей Иеговы"*.Он добавил, что состояние здоровья его подзащитного удовлетворительное, как и условия содержания в СИЗО.Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, подозреваемые сделали это умышленно. Газоснабжение восстановили уже на следующий день.* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
https://ria.ru/20210908/diversii-1749243175.html
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Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию
Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии.
2021-09-12T11:26
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происшествия, республика крым, симферополь, меджлис крымскотатарского народа, николай полозов, россия
11:26 12.09.2021 (обновлено: 12:34 12.09.2021)
Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение
Подозреваемому в диверсии на газопроводе в Крыму Нариману Джелялову ужесточили обвинение