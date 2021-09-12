https://ria.ru/20210912/obvinenie-1749730948.html

Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение

Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение - РИА Новости, 12.09.2021

Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение

Одному из руководителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову ужесточили обвинение по делу о диверсии на газопроводе в Крыму,... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:26

2021-09-12T11:26

2021-09-12T12:34

происшествия

республика крым

симферополь

меджлис крымскотатарского народа

николай полозов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Одному из руководителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову ужесточили обвинение по делу о диверсии на газопроводе в Крыму, сообщил его адвокат Николай Полозов.Суд арестовал до 4 ноября троих подозреваемых. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК ("Диверсия") — лишение свободы на 15 лет."Следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", — написал Полозов в Facebook.По его словам, Джелялова содержат в симферопольском СИЗО в двухместной камере с фигурантом дела в отношении "Свидетелей Иеговы"*.Он добавил, что состояние здоровья его подзащитного удовлетворительное, как и условия содержания в СИЗО.Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, подозреваемые сделали это умышленно. Газоснабжение восстановили уже на следующий день.* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.

https://ria.ru/20210908/diversii-1749243175.html

https://ria.ru/20210907/vzryv-1748966782.html

республика крым

симферополь

россия

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Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии. 2021-09-12T11:26 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, симферополь, меджлис крымскотатарского народа, николай полозов, россия