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СМИ: МАГАТЭ не получит видеозаписи с ядерных объектов Ирана
СМИ: МАГАТЭ не получит видеозаписи с ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 12.09.2021
СМИ: МАГАТЭ не получит видеозаписи с ядерных объектов Ирана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получит доступ к данным с камер наблюдения на ядерных объектах Ирана во время визита главы агентства... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T00:36
2021-09-12T00:36
в мире
тегеран (город)
франция
магатэ
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
рафаэль гросси
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получит доступ к данным с камер наблюдения на ядерных объектах Ирана во время визита главы агентства Рафаэля Гросси в Тегеран, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен в воскресенье встретиться с вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), о чем ранее сообщил постпред Тегерана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади. Позже газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Иран возобновит сотрудничество с МАГАТЭ в рамках расследования, посвященного происхождению частиц урана на незаявленном Тегераном объекте. Издание подчеркивало, что Тегеран якобы предоставит МАГАТЭ доступ к оборудованию, отслеживающему ядерную деятельность страны."Во время визита Гросси в Тегеран (ситуация с) доступом МАГАТЭ к данным на ядерных объектах Ирана не изменится, у агентства по-прежнему не будет доступа к записям с камер наблюдения", - сказал иранскому телеканалу источник.Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отмечали, что действия Ирана являются очередным отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210910/lapid-1749470532.html
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в мире, тегеран (город), франция, магатэ, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), рафаэль гросси
00:36 12.09.2021
 
СМИ: МАГАТЭ не получит видеозаписи с ядерных объектов Ирана

Press TV: Иран не предоставит видеозаписи с ядерных объектов в ходе визита членов МАГАТЭ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получит доступ к данным с камер наблюдения на ядерных объектах Ирана во время визита главы агентства Рафаэля Гросси в Тегеран, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен в воскресенье встретиться с вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), о чем ранее сообщил постпред Тегерана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади. Позже газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Иран возобновит сотрудничество с МАГАТЭ в рамках расследования, посвященного происхождению частиц урана на незаявленном Тегераном объекте. Издание подчеркивало, что Тегеран якобы предоставит МАГАТЭ доступ к оборудованию, отслеживающему ядерную деятельность страны.
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"Во время визита Гросси в Тегеран (ситуация с) доступом МАГАТЭ к данным на ядерных объектах Ирана не изменится, у агентства по-прежнему не будет доступа к записям с камер наблюдения", - сказал иранскому телеканалу источник.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отмечали, что действия Ирана являются очередным отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреТегеран (город)ФранцияМАГАТЭДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Рафаэль Гросси
 
 
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