https://ria.ru/20210912/obekt-1749712954.html

СМИ: МАГАТЭ не получит видеозаписи с ядерных объектов Ирана

СМИ: МАГАТЭ не получит видеозаписи с ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 12.09.2021

СМИ: МАГАТЭ не получит видеозаписи с ядерных объектов Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получит доступ к данным с камер наблюдения на ядерных объектах Ирана во время визита главы агентства... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T00:36

2021-09-12T00:36

2021-09-12T00:36

в мире

тегеран (город)

франция

магатэ

дональд трамп

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

рафаэль гросси

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получит доступ к данным с камер наблюдения на ядерных объектах Ирана во время визита главы агентства Рафаэля Гросси в Тегеран, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен в воскресенье встретиться с вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), о чем ранее сообщил постпред Тегерана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади. Позже газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Иран возобновит сотрудничество с МАГАТЭ в рамках расследования, посвященного происхождению частиц урана на незаявленном Тегераном объекте. Издание подчеркивало, что Тегеран якобы предоставит МАГАТЭ доступ к оборудованию, отслеживающему ядерную деятельность страны."Во время визита Гросси в Тегеран (ситуация с) доступом МАГАТЭ к данным на ядерных объектах Ирана не изменится, у агентства по-прежнему не будет доступа к записям с камер наблюдения", - сказал иранскому телеканалу источник.Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отмечали, что действия Ирана являются очередным отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210910/lapid-1749470532.html

https://ria.ru/20210910/iran-1749478622.html

тегеран (город)

франция

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в мире, тегеран (город), франция, магатэ, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), рафаэль гросси