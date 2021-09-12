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В России отмечают День Александра Невского

В России отмечают День Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2021

В России отмечают День Александра Невского

Православные христиане отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T00:01

2021-09-12T00:01

2021-09-12T00:01

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Святой благоверный князь Александр Невский, князь Новгородский (1236-1251), великий князь Владимирский (1252) родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском.Отец его, Ярослав, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо, мать — Феодосия Игоревна, рязанская княжна. Александр был их вторым сыном (старший сын князь Феодор скончался в возрасте 15 лет).Детство Александра прошло в Переславле-Залесском, где княжил отец. В Спасо-Преображенском соборе Переславля был совершен княжеский постриг юного Александра (обряд посвящения в воины).С ранних лет Александр сопровождал в походах отца. В 1235 году он был участником битвы на реке Эмайыги (в нынешней Эстонии), где войска Ярослава наголову разгромили немцев. В следующем 1236 году Ярослав уезжает в Киев, "посадив" своего сына, Александра, самостоятельно княжить в Новгороде.В 1239 году Александр вступил в брак, взяв в жены дочь полоцкого князя Брячислава.Начиналось трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались шведы и немцы. Чтобы дать отпор неприятелю, князь Александр возглавил русские войска. После высадки шведских войск при впадении реки Ижоры в Неву князь Александр с немногочисленной дружиной 15 июля 1240 года внезапно атаковал шведов и полностью разгромил их многочисленное войско, обнаружив в бою исключительное мужество. Невская битва 1240 года предотвратила угрозу вражеского нашествия с севера. За эту победу народ назвал князя Александра Невским.Победа усилила политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовала обострению его отношений с боярством, в результате столкновений с которым он был вынужден покинуть Новгород. После вторжения ливонских рыцарей на Русь новгородцы послали к Александру Невскому представителей, в 1241 году он вернулся и быстро собрал войско, изгнавшее захватчиков из русских городов (штурм Копорья и Пскова).Зимой 1242 года Александр освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя князя Александра прославилось по всей Святой Руси.В отношениях с Золотой Ордой Александр Невский выступал как осторожный и дальновидный политик. В 1249 году он решительно отклонил предложение папы Иннокентия IV перейти в "латинскую веру" и заключить союз для совместной борьбы с татаро-монголами. Получив в 1252 году ханский ярлык на великое княжение Владимирское, Невский решительно подавлял мятежи против "численников" (против ордынской переписи) и сборщиков дани, предотвращая новые разрушительные походы на Русь с Востока и попутно добиваясь важных политических льгот. Четыре раза ездил в Орду, добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с другими народами.Скончался великий князь 27 ноября (14 по старому стилю) 1263 года в Городце, недалеко от Владимира, возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду.Перед кончиной он принял схиму (монашеский постриг) под именем Алексий.6 декабря (23 ноября по старому стилю) 1263 года князь Александр Невский был погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире. В 1380 году нетленные мощи князя были открыты для местного поклонения.Князь Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года.12 сентября 1724 года мощи святого благоверного великого князя Александра Невского по повелению Петра Великого были перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, где почивают и ныне в Лавровском соборе в серебряной раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной. С этого момента святой Александр Ярославич, наряду со святыми апостолами Петром и Павлом, стал русским небесным покровителем северной столицы России. Частичка мощей святого благоверного князя Александра Невского находится в Храме Александра Невского в городе Софии (Болгария). Также часть мощей (мизинец) находится в Успенском соборе города Владимира.Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Главные юбилейные мероприятия планируется провести 12 сентября и 6 декабря 2021 года. 12 сентября РПЦ отмечает годовщину дня перенесения мощей князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, а 6 декабря - день смерти великого полководца. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.

https://ria.ru/20210909/khod-1749351856.html

https://ria.ru/20191206/1562030761.html

https://ria.ru/20210910/memorial-1749567142.html

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справки, киев, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, елизавета петровна (императрица), нева (река), россия, религиозные праздники