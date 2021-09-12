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Момент нападения мужчины на девочку в Подмосковье попал на видео
Момент нападения мужчины на девочку в Подмосковье попал на видео - РИА Новости, 12.09.2021
Момент нападения мужчины на девочку в Подмосковье попал на видео
В подмосковном Солнечногорске мужчина попытался задушить школьницу на улице. Момент нападения попал на кадры видеонаблюдения. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T10:27
2021-09-12T10:27
2021-09-12T11:43
происшествия
солнечногорск
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В подмосковном Солнечногорске мужчина попытался задушить школьницу на улице. Момент нападения попал на кадры видеонаблюдения.На кадрах, опубликованных RT, видно, как злоумышленник сзади подходит к девочке и хватает ее за шею. По словам ребенка, которые приводит телеканал, преступник спросил, хочет ли она жить. Девочка закричала, и их заметила соседка, которая спугнула мужчину.Как сообщил телеканал 360, преступника вскоре задержали, возбуждено уголовное дело.
солнечногорск
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Мужчина нападает на девочку в Солнечногорске
В соцсетях появилось видео нападения на школьницу в Солнечногорске – мужчина схватил ее сзади и начал душить. Девочку спасла соседка, которая спугнула похитителя криками. В СК по Московской области уточнили, что нападавшего уже задержали. Возбуждено уголовное дело.
2021-09-12T10:27
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РИА Новости
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происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье), россия, видео
10:27 12.09.2021 (обновлено: 11:43 12.09.2021)
Момент нападения мужчины на девочку в Подмосковье попал на видео
Момент нападения мужчины на девочку в подмосковном Солнечногорске попал на видео