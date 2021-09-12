https://ria.ru/20210912/moskva-1749757441.html

В Москве открыли новые смотровые площадки

В Москве открыли новые смотровые площадки - РИА Новости, 12.09.2021

В Москве открыли новые смотровые площадки

Три смотровые площадки над Москвой-рекой появились на благоустроенных набережных острова Балчуг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T17:19

2021-09-12T17:19

2021-09-12T17:29

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общество

москва

зарядье

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Три смотровые площадки над Москвой-рекой появились на благоустроенных набережных острова Балчуг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Три смотровые площадки над Москвой-рекой установили на благоустроенных набережных острова Балчуг: две на Раушской и одну на Софийской. Форма конструкций из металлокаркаса и архитектурного бетона напоминает знаменитый парящий мост в парке "Зарядье", - говорится в сообщении.Отмечается, что по периметру площадок установлены надежные ограждения из прозрачного ударопрочного стекла.Одновременно на каждом видовом балкончике могут находиться 7-10 человек.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, зарядье, городское хозяйство москвы