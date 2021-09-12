https://ria.ru/20210912/moskva-1749757441.html
В Москве открыли новые смотровые площадки
В Москве открыли новые смотровые площадки - РИА Новости, 12.09.2021
В Москве открыли новые смотровые площадки
Три смотровые площадки над Москвой-рекой появились на благоустроенных набережных острова Балчуг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:19
2021-09-12T17:19
2021-09-12T17:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
зарядье
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749758005_24:0:1688:936_1920x0_80_0_0_9d5410e775746ce1bd1b05e86c1204a0.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Три смотровые площадки над Москвой-рекой появились на благоустроенных набережных острова Балчуг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Три смотровые площадки над Москвой-рекой установили на благоустроенных набережных острова Балчуг: две на Раушской и одну на Софийской. Форма конструкций из металлокаркаса и архитектурного бетона напоминает знаменитый парящий мост в парке "Зарядье", - говорится в сообщении.Отмечается, что по периметру площадок установлены надежные ограждения из прозрачного ударопрочного стекла.Одновременно на каждом видовом балкончике могут находиться 7-10 человек.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749758005_322:0:1570:936_1920x0_80_0_0_0606ab3e755aa1cc8ec06cad3b0052a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, зарядье, городское хозяйство москвы
17:19 12.09.2021 (обновлено: 17:29 12.09.2021)
В Москве открыли новые смотровые площадки
На острове Балчуг появились три смотровые площадки над Москвой-рекой