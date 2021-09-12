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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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В Москве открыли новые смотровые площадки
В Москве открыли новые смотровые площадки - РИА Новости, 12.09.2021
В Москве открыли новые смотровые площадки
Три смотровые площадки над Москвой-рекой появились на благоустроенных набережных острова Балчуг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:19
2021-09-12T17:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
зарядье
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Три смотровые площадки над Москвой-рекой появились на благоустроенных набережных острова Балчуг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Три смотровые площадки над Москвой-рекой установили на благоустроенных набережных острова Балчуг: две на Раушской и одну на Софийской. Форма конструкций из металлокаркаса и архитектурного бетона напоминает знаменитый парящий мост в парке "Зарядье", - говорится в сообщении.Отмечается, что по периметру площадок установлены надежные ограждения из прозрачного ударопрочного стекла.Одновременно на каждом видовом балкончике могут находиться 7-10 человек.
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общество, москва, зарядье, городское хозяйство москвы
17:19 12.09.2021 (обновлено: 17:29 12.09.2021)
 
В Москве открыли новые смотровые площадки

На острове Балчуг появились три смотровые площадки над Москвой-рекой

© Городское хозяйство МосквыСмотровая площадка над Москвой-рекой на благоустроенной набережной острова Балчуг
Смотровая площадка над Москвой-рекой на благоустроенной набережной острова Балчуг
© Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Три смотровые площадки над Москвой-рекой появились на благоустроенных набережных острова Балчуг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Три смотровые площадки над Москвой-рекой установили на благоустроенных набережных острова Балчуг: две на Раушской и одну на Софийской. Форма конструкций из металлокаркаса и архитектурного бетона напоминает знаменитый парящий мост в парке "Зарядье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по периметру площадок установлены надежные ограждения из прозрачного ударопрочного стекла.
Одновременно на каждом видовом балкончике могут находиться 7-10 человек.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЗарядьеГородское хозяйство Москвы
 
 
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