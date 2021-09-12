https://ria.ru/20210912/moskva-1749735118.html

В Москве завершили благоустройство сквера у пруда Марс

В Москве завершили благоустройство сквера у пруда Марс - РИА Новости, 12.09.2021

В Москве завершили благоустройство сквера у пруда Марс

Комплексное благоустройство сквера у пруда Марс завершилось на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T12:16

2021-09-12T12:16

2021-09-12T12:16

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комплексное благоустройство сквера у пруда Марс завершилось на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось комплексное благоустройство сквера у пруда Марс на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в сквере по адресу: улица Инженерная, дом 1 в Алтуфьевском районе появились: три детские площадки с горками, канатами, качелями и каруселями, четыре спортивные площадки с тренажерами и турниками, пирс с несколькими зонами отдыха: площадкой с лежаками для солнечных ванн и видовой площадкой над гладью воды.Также вдоль пруда появились беговая дорожка и скамейки с навесами, садовые качели, дорожки для бега, пункт велопроката. Помимо этого рабочие обновили сцену для проведения районных мероприятий."Высадили более 1,4 тысячи кустарников и более 50 деревьев. Разбили цветники и газоны. Установили новые опоры освещения. Особенность сквера – световая инсталляция Солнечной системы",- говорится в сообщении.Также между всеми объектами проложили удобные пешеходные маршруты.

https://ria.ru/20210912/pozhar-1749731840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/otravlenie-1749725724.html

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общество, москва, марс, городское хозяйство москвы