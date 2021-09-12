Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте в Москве

"В начале сентября завершили первый этап масштабного благоустройства Ленинского проспекта. В порядок привели пятикилометровый участок от улицы Кравченко до МКАД. Работы второго этапа планируем выполнить в 2022-2023 годах. Третий этап будет реализован по мере завершения строительства БКЛ и Троицкой линии метрополитена", - говорится в сообщении.