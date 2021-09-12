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Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте в Москве
Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте в Москве
Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-12T13:17
2021-09-17T20:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на территории вдоль домов протяженностью около 600 метров: обновили асфальтобетонное покрытие, сделали велодорожку, высадили около 700 кустов кизильника блестящего, установили скамейки и урны. Напротив дома №110 создали зону отдыха со скамейками в современном дизайне.На прилегающих к променаду дворовых территориях обустроили 3 детские площадки.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
13:17 12.09.2021 (обновлено: 20:19 17.09.2021)
 

Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте в Москве

© Фото : Официальный сайт мэра Москвы На Ленинском проспекте появился новый прогулочный маршрут
На Ленинском проспекте появился новый прогулочный маршрут - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Фото : Официальный сайт мэра Москвы
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте. Обустроили променад в районе домов №94–110 в рамках первого этапа благоустройства вылетной магистрали",- говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории вдоль домов протяженностью около 600 метров: обновили асфальтобетонное покрытие, сделали велодорожку, высадили около 700 кустов кизильника блестящего, установили скамейки и урны. Напротив дома №110 создали зону отдыха со скамейками в современном дизайне.
На прилегающих к променаду дворовых территориях обустроили 3 детские площадки.
"В начале сентября завершили первый этап масштабного благоустройства Ленинского проспекта. В порядок привели пятикилометровый участок от улицы Кравченко до МКАД. Работы второго этапа планируем выполнить в 2022-2023 годах. Третий этап будет реализован по мере завершения строительства БКЛ и Троицкой линии метрополитена", - говорится в сообщении.
Обновленный подземный переход на Ленинском проспекте
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