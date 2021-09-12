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Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства
Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства - РИА Новости, 12.09.2021
Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появились новые риски и вызовы на западе Союзного государства, отмечается также обострение у границ... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:03
2021-09-12T14:38
союзное государство
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
одкб
"запад-2021" (военные учения)
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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появились новые риски и вызовы на западе Союзного государства, отмечается также обострение у границ стран-членов ОДКБ.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.Белорусский президент отметил, что учения - одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится "на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Белоруссии и России".Президент Белоруссии отметил, что созданная во время проведения учений обстановка позволяет совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении агрессии.Он обратил внимание, что в розыгрыше боевых действий на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами в Белоруссии активное участие наряду с белорусскими и российскими военнослужащими приняли представители вооруженных сил Казахстана, а также территориальные войска Белоруссии. По словам главы белорусского государства, совместно с личным составом региональной белорусско-российской группировки войск и союзниками по ОДКБ территориальные войска с честью выполнили учебно-боевые задачи."И пусть никто даже не сомневается, что мы - белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, - готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", - подчеркнул Лукашенко.
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Учения "Запад-2021" на полигоне в Белоруссии
Активная фаза учений "Запад-2021" на одном из полигонов в Белоруссии, за ними наблюдает лично Александр Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, одкб, "запад-2021" (военные учения)
13:03 12.09.2021 (обновлено: 14:38 12.09.2021)
 
Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о новых вызовах на западе Союзного государства

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появились новые риски и вызовы на западе Союзного государства, отмечается также обострение у границ стран-членов ОДКБ.
"Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств-членов ОДКБ", - заявил Лукашенко в воскресенье после наблюдения за этапом совместных белорусско-российских учений "Запад-2021".
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.
Белорусский президент отметил, что учения - одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится "на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Белоруссии и России".
Президент Белоруссии отметил, что созданная во время проведения учений обстановка позволяет совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении агрессии.
Он обратил внимание, что в розыгрыше боевых действий на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами в Белоруссии активное участие наряду с белорусскими и российскими военнослужащими приняли представители вооруженных сил Казахстана, а также территориальные войска Белоруссии. По словам главы белорусского государства, совместно с личным составом региональной белорусско-российской группировки войск и союзниками по ОДКБ территориальные войска с честью выполнили учебно-боевые задачи.
"И пусть никто даже не сомневается, что мы - белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, - готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", - подчеркнул Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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Союзное государствоВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияОДКБ"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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