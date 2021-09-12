https://ria.ru/20210912/lugashenko-1749738816.html

Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства

Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства - РИА Новости, 12.09.2021

Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появились новые риски и вызовы на западе Союзного государства, отмечается также обострение у границ... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T13:03

2021-09-12T13:03

2021-09-12T14:38

союзное государство

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белоруссия

александр лукашенко

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одкб

"запад-2021" (военные учения)

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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появились новые риски и вызовы на западе Союзного государства, отмечается также обострение у границ стран-членов ОДКБ.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.Белорусский президент отметил, что учения - одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится "на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Белоруссии и России".Президент Белоруссии отметил, что созданная во время проведения учений обстановка позволяет совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении агрессии.Он обратил внимание, что в розыгрыше боевых действий на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами в Белоруссии активное участие наряду с белорусскими и российскими военнослужащими приняли представители вооруженных сил Казахстана, а также территориальные войска Белоруссии. По словам главы белорусского государства, совместно с личным составом региональной белорусско-российской группировки войск и союзниками по ОДКБ территориальные войска с честью выполнили учебно-боевые задачи."И пусть никто даже не сомневается, что мы - белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, - готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

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Учения "Запад-2021" на полигоне в Белоруссии Активная фаза учений "Запад-2021" на одном из полигонов в Белоруссии, за ними наблюдает лично Александр Лукашенко. 2021-09-12T13:03 true PT1M00S

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, одкб, "запад-2021" (военные учения)