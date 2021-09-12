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В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы
В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы - РИА Новости, 12.09.2021
В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы
Полицейские в Кузбассе установили личность молодого человека, который предлагал маленьким девочкам проводить их до школы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T15:30
2021-09-12T16:34
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
россия
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КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полицейские в Кузбассе установили личность молодого человека, который предлагал маленьким девочкам проводить их до школы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.На странного мужчину, стоящего на мосту в Ленинск-Кузнецке и обращавшегося к школьницами с таким предложением, горожане пожаловались через соцсети.В полиции добавили, что подростка поместили в диспансер.
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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, россия
15:30 12.09.2021 (обновлено: 16:34 12.09.2021)
 
В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы

В Кузбассе отправили на лечение мужчину, предлагавшего детям провести их до школы

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полицейские в Кузбассе установили личность молодого человека, который предлагал маленьким девочкам проводить их до школы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
На странного мужчину, стоящего на мосту в Ленинск-Кузнецке и обращавшегося к школьницами с таким предложением, горожане пожаловались через соцсети.
"Сотрудники полиции провели проверку по данному факту и установили личность неизвестного. Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья. Какой-либо агрессии к несовершеннолетним он не проявлял", — сообщили в ведомстве.
В полиции добавили, что подростка поместили в диспансер.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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ПроисшествияКемеровская областьЛенинск-КузнецкийРоссия
 
 
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