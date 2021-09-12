https://ria.ru/20210912/kuzbass-1749750048.html

В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы

В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы - РИА Новости, 12.09.2021

В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы

Полицейские в Кузбассе установили личность молодого человека, который предлагал маленьким девочкам проводить их до школы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T15:30

2021-09-12T15:30

2021-09-12T16:34

происшествия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

россия

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КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полицейские в Кузбассе установили личность молодого человека, который предлагал маленьким девочкам проводить их до школы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.На странного мужчину, стоящего на мосту в Ленинск-Кузнецке и обращавшегося к школьницами с таким предложением, горожане пожаловались через соцсети.В полиции добавили, что подростка поместили в диспансер.

https://ria.ru/20210907/kuznetsova-1749029869.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, россия