https://ria.ru/20210912/kuzbass-1749750048.html
В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы
В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы - РИА Новости, 12.09.2021
В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы
Полицейские в Кузбассе установили личность молодого человека, который предлагал маленьким девочкам проводить их до школы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T15:30
2021-09-12T15:30
2021-09-12T16:34
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
россия
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КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полицейские в Кузбассе установили личность молодого человека, который предлагал маленьким девочкам проводить их до школы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.На странного мужчину, стоящего на мосту в Ленинск-Кузнецке и обращавшегося к школьницами с таким предложением, горожане пожаловались через соцсети.В полиции добавили, что подростка поместили в диспансер.
https://ria.ru/20210907/kuznetsova-1749029869.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, россия
15:30 12.09.2021 (обновлено: 16:34 12.09.2021)
В Кузбассе задержали мужчину, предлагавшего детям провести их до школы
В Кузбассе отправили на лечение мужчину, предлагавшего детям провести их до школы