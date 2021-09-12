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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210912/koronavirus-1749733599.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 12.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии и Алтае - 0,14%, в Подмосковье - 0,17%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:55
2021-09-12T11:55
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии и Алтае - 0,14%, в Подмосковье - 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:55 12.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии и Алтае - 0,14%, в Подмосковье - 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,1%, 2. Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,14%, 3. Московская область - 0,17%", - говорится в сообщении.
 
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