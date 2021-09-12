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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 12.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии и Алтае - 0,14%, в Подмосковье - 0,17%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:55

2021-09-12T11:55

2021-09-12T11:55

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии и Алтае - 0,14%, в Подмосковье - 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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