https://ria.ru/20210912/koronavirus-1749733305.html

В России за сутки выявили 18 554 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 18 554 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.09.2021

В России за сутки выявили 18 554 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России обнаружили 18 554 новых случая коронавируса, заявили в оперштабе. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:52

2021-09-12T11:52

2021-09-12T13:04

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России обнаружили 18 554 новых случая коронавируса, заявили в оперштабе.Наибольшая часть из них приходится на долю Санкт-Петербурга (1597), Москвы (1592) и Подмосковья (718). Меньше всего случаев выявили в Магаданской области (26), а также в Чукотском (16) и Ненецком (14) автономных округах.Накануне зарегистрировали 18 341 заболевшего.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 140 070 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,26%. Жертвами инфекции стали более 192 тысяч человек. Выздоровели свыше 6,3 миллиона.Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/koronavirus-1749723802.html

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии