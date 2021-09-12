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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210912/kirkorov-1749576558.html
Киркоров снялся в образе гангстера в клипе "По камням по острым"
Киркоров снялся в образе гангстера в клипе "По камням по острым" - РИА Новости, 12.09.2021
Киркоров снялся в образе гангстера в клипе "По камням по острым"
На YouTube опубликовали клип на новую песню Филиппа Киркорова "По камням по острым", написанную Михаилом Гуцериевым и Викторией Кохана. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T01:26
2021-09-12T01:26
культура
филипп киркоров
новости культуры
музыка
михаил гуцериев
youtube
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На YouTube опубликовали клип на новую песню Филиппа Киркорова "По камням по острым", написанную Михаилом Гуцериевым и Викторией Кохана. На видео, снятом Сергеем Ткаченко, народный артист России появляется в образе загадочного то ли гангстера, то ли мафиози и влюбляется в жгучую брюнетку. С ней у него завязывается красивый роман. "Я благодарен Михаилу Гуцериеву и Виктории Кохана за уникальное и потрясающее произведение. Песня сразу покорила меня своими удивительными и проникновенными стихами. Эта работа очень интересна и дорога мне", — приводят слова артиста в описании клипа. Слушатели новую работу певца тоже приняли положительно. Многим понравилось, что Киркоров после экспериментов с современной поп-музыкой и смелых дуэтов с начинающими музыкантами наконец-то вернулся к истокам — лирическими балладам в духе хита "Снег". "Великолепно. Филиппу очень идут такие песни", "Красивая мелодия, прекрасные слова, талантливое исполнение", — поделились впечатлением пользователи.
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филипп киркоров, новости культуры, музыка, михаил гуцериев, youtube, шоу-бизнес
01:26 12.09.2021
 

Киркоров снялся в образе гангстера в клипе "По камням по острым"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На YouTube опубликовали клип на новую песню Филиппа Киркорова "По камням по острым", написанную Михаилом Гуцериевым и Викторией Кохана.
На видео, снятом Сергеем Ткаченко, народный артист России появляется в образе загадочного то ли гангстера, то ли мафиози и влюбляется в жгучую брюнетку. С ней у него завязывается красивый роман.
"Я благодарен Михаилу Гуцериеву и Виктории Кохана за уникальное и потрясающее произведение. Песня сразу покорила меня своими удивительными и проникновенными стихами. Эта работа очень интересна и дорога мне", — приводят слова артиста в описании клипа.
Слушатели новую работу певца тоже приняли положительно. Многим понравилось, что Киркоров после экспериментов с современной поп-музыкой и смелых дуэтов с начинающими музыкантами наконец-то вернулся к истокам — лирическими балладам в духе хита "Снег".
"Великолепно. Филиппу очень идут такие песни", "Красивая мелодия, прекрасные слова, талантливое исполнение", — поделились впечатлением пользователи.
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КультураФилипп КиркоровНовости культурыМузыкаМихаил ГуцериевYouTubeШоу-бизнес
 
 
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