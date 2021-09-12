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Наука
https://ria.ru/20210912/khischnik-1749585387.html
Тайные любители мяса. Когда в травоядном просыпается хищник
Тайные любители мяса. Когда в травоядном просыпается хищник - РИА Новости, 12.09.2021
Тайные любители мяса. Когда в травоядном просыпается хищник
Некоторым травоядным животным не хватает белка, минеральных веществ и пищевых волокон, которые содержатся в растительной пище. Чтобы выжить и чувствовать себя... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T08:00
2021-09-12T19:17
наука
канада
северная дакота
великобритания
кембриджский университет
биология
олени
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Некоторым травоядным животным не хватает белка, минеральных веществ и пищевых волокон, которые содержатся в растительной пище. Чтобы выжить и чувствовать себя нормально, иногда они переходят на мясо. Причем речь не только о падали, но и о полноценной охоте. Кто из признанных вегетарианцев на самом деле хищник — в материале РИА Новости. Черепахи-охотницыСухопутные черепахи (Testudinidae) питаются растениями, но порой разнообразят рацион животным белком. Обычно это падаль, кости и раковины. Могут съесть и живую лягушку, но только в неволе. В дикой природе такого, как правило, не случается, ведь в большинстве экосистем потенциальные жертвы черепах для них слишком быстрые и подвижные. Однако, как оказалось, есть исключения. Речь идет о гигантских черепахах (Aldabrachelys gigantea) с сейшельского острова Фрегат. Зоологи из Кембриджского университета (Великобритания), наблюдая за колонией малых кланяющихся крачек (Anous tenuirostris), засняли на видео, как самка черепахи убила и съела выпавшего из гнезда птенца. Он сидел на стволе поваленного дерева. Судя по виду, детеныш уже оперился, но еще не научился летать. Поэтому охотница постепенно оттеснила его к концу бревна. Когда птице было некуда отступать, черепаха убила ее укусом в голову. Тело упало на землю, рептилия медленно спустилась за ним, подняла и проглотила целиком. В общей сложности охота заняла семь минут. При этом погоня по стволу дерева длилась 92 секунды. Это первое достоверное свидетельство того, что сухопутные черепахи способны охотиться.Биологи не исключают, что птенцы крачек могут быть важной частью рациона Aldabrachelys gigantea. Наблюдая за колонией пернатых, они заметили у деревьев прямо под птичьими гнездами несколько взрослых рептилий. Некоторые пытались преследовать живых птенцов, правда, в результате остались без добычи. Тем не менее у всех особей ученые отметили схожую охотничью стратегию: они понимали, что выпавшие из гнезда детеныши крачек предпочитают сидеть на бревнах или других возвышенностях, не спускаясь на землю. Поэтому рептилии стремились отодвинуть их к краю ствола и убить. Олени, закусывающие мясомЕще один вид травоядных, которых никогда не заподозришь в нарушении вегетарианского режима, — олени. Однако, по наблюдениям зоологов, иногда они разоряют птичьи гнезда, поедают пернатых и даже мышей. В основном за этим неблаговидным делом ловили белохвостых (Odocoileus virginianus) и северных (Rangifer tarandus) оленей. В частности, в рационе взрослых белохвостых особей, обитающих в американском штате Северная Дакота, ученые насчитали сразу пять видов птиц — саванную овсянку (Passerculus sandwichensis), кузнечиковую овсянку (Ammodramus savannarum), бледную воробьиную овсянку (Spizella pallida), красноплечего трупиала (Agelaius phoeniceus) и буроголового коровьего трупиала (Molothrus ater). Обычно олени охотились днем и съедали добычу целиком. Правда, иногда в ход шли только птичьи головы. Что касается разорения гнезд, то этим парнокопытные промышляли только ночью. Нападали молниеносно и на одно гнездо не тратили больше десяти-пятнадцати секунд. Исследователи предполагают, что олени так восполняют дефицит минеральных веществ и белка. В пользу этого говорит факт, что чаще охотой на птиц и грызунов занимаются молодые самцы с растущими рогами. Зайцы-каннибалыОсновной рацион американских зайцев-беляков (Lepus americanus) весной и летом состоит из листьев, молодых побегов и травы, а зимой они питаются корой, небольшими ветками, стеблями и хвоей. Но, как выяснили не так давно канадские зоологи, иногда они едят плоть других животных и даже занимаются каннибализмом.Исследователи три года наблюдали за американскими беляками, обитающими на северо-западе Канады. Ученые хотели подтвердить или опровергнуть немногочисленные сообщения об их плотоядных привычках. Для этого раскладывали в различных местах трупы разных видов животных, а в нескольких метрах прятали камеры с датчиком движения. Летом зайцы падаль игнорировали, однако зимой съедали трупы в 12 процентах случаев (20 тел из 161). В основном в пищу шли тела млекопитающих: канадской рыси — она обычно охотится на них самих — и других зайцев. Но иногда беляки ели и птиц — рябчиков и черноклювых гагар. Причем вместе с перьями. Биологи предположили, что перья либо механически способствуют пищеварению, либо меняют кишечный микробиом, либо же таким образом зайцы восполняют дефицит пищевых волокон в рационе. Не бамбуком единымБольшая панда (Ailuropoda melanoleuca) — единственный в мире медведь-вегетарианец. Взрослые особи питаются почти исключительно бамбуком. В день животное съедает около 12 с половиной килограммов растений и тратит на это почти 14 часов. Однако нормально переварить его панда не в состоянии. Усваивается только 17 процентов, ведь их пищеварительная система неспособна перерабатывать листья и побеги бамбука. По подсчетам китайских ученых, животные перешли на растительную пищу всего двадцать тысяч лет назад — совсем недавно по меркам эволюции. За это время их пищеварительный тракт не успел измениться: он устроен примерно так же, как и у всеядных животных. Поэтому иногда, сталкиваясь с дефицитом бамбука, панды спокойно заменяют его свежим мясом — например, мышей. По крайней мере, в дикой природе эти животные охотятся на пищух и других мелких грызунов. Но, поскольку панды не слишком быстры, чаще всего они съедают либо раненых зверей, либо их трупы. Кроме того, порой бамбуковый медведь добавляет в рацион свежую рыбу и птиц.
https://ria.ru/20181019/1530982165.html
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канада, северная дакота, великобритания, кембриджский университет, биология, олени
08:00 12.09.2021 (обновлено: 19:17 12.09.2021)
 

Тайные любители мяса. Когда в травоядном просыпается хищник

© Elsevier IncЧерепаха охотится на птенца крачки
Черепаха охотится на птенца крачки
© Elsevier Inc
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Некоторым травоядным животным не хватает белка, минеральных веществ и пищевых волокон, которые содержатся в растительной пище. Чтобы выжить и чувствовать себя нормально, иногда они переходят на мясо. Причем речь не только о падали, но и о полноценной охоте. Кто из признанных вегетарианцев на самом деле хищник — в материале РИА Новости.

Черепахи-охотницы

Сухопутные черепахи (Testudinidae) питаются растениями, но порой разнообразят рацион животным белком. Обычно это падаль, кости и раковины. Могут съесть и живую лягушку, но только в неволе. В дикой природе такого, как правило, не случается, ведь в большинстве экосистем потенциальные жертвы черепах для них слишком быстрые и подвижные.
Однако, как оказалось, есть исключения. Речь идет о гигантских черепахах (Aldabrachelys gigantea) с сейшельского острова Фрегат. Зоологи из Кембриджского университета (Великобритания), наблюдая за колонией малых кланяющихся крачек (Anous tenuirostris), засняли на видео, как самка черепахи убила и съела выпавшего из гнезда птенца.
Он сидел на стволе поваленного дерева. Судя по виду, детеныш уже оперился, но еще не научился летать. Поэтому охотница постепенно оттеснила его к концу бревна. Когда птице было некуда отступать, черепаха убила ее укусом в голову. Тело упало на землю, рептилия медленно спустилась за ним, подняла и проглотила целиком. В общей сложности охота заняла семь минут. При этом погоня по стволу дерева длилась 92 секунды.
CC BY-SA 4.0 / Xjschx / Гигантские черепахи (Aldabrachelys gigantea) оказались умелыми охотницами. Зоологи запечатлели на видео, как взрослая особь убила и съела птенца малой кланяющейся крачки
Гигантская черепаха (Aldabrachelys gigantea) - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Xjschx /
Гигантские черепахи (Aldabrachelys gigantea) оказались умелыми охотницами. Зоологи запечатлели на видео, как взрослая особь убила и съела птенца малой кланяющейся крачки
Это первое достоверное свидетельство того, что сухопутные черепахи способны охотиться.
Биологи не исключают, что птенцы крачек могут быть важной частью рациона Aldabrachelys gigantea. Наблюдая за колонией пернатых, они заметили у деревьев прямо под птичьими гнездами несколько взрослых рептилий. Некоторые пытались преследовать живых птенцов, правда, в результате остались без добычи.
Тем не менее у всех особей ученые отметили схожую охотничью стратегию: они понимали, что выпавшие из гнезда детеныши крачек предпочитают сидеть на бревнах или других возвышенностях, не спускаясь на землю. Поэтому рептилии стремились отодвинуть их к краю ствола и убить.
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Олени, закусывающие мясом

Еще один вид травоядных, которых никогда не заподозришь в нарушении вегетарианского режима, — олени. Однако, по наблюдениям зоологов, иногда они разоряют птичьи гнезда, поедают пернатых и даже мышей. В основном за этим неблаговидным делом ловили белохвостых (Odocoileus virginianus) и северных (Rangifer tarandus) оленей.
В частности, в рационе взрослых белохвостых особей, обитающих в американском штате Северная Дакота, ученые насчитали сразу пять видов птиц — саванную овсянку (Passerculus sandwichensis), кузнечиковую овсянку (Ammodramus savannarum), бледную воробьиную овсянку (Spizella pallida), красноплечего трупиала (Agelaius phoeniceus) и буроголового коровьего трупиала (Molothrus ater). Обычно олени охотились днем и съедали добычу целиком. Правда, иногда в ход шли только птичьи головы.
Что касается разорения гнезд, то этим парнокопытные промышляли только ночью. Нападали молниеносно и на одно гнездо не тратили больше десяти-пятнадцати секунд.
Исследователи предполагают, что олени так восполняют дефицит минеральных веществ и белка. В пользу этого говорит факт, что чаще охотой на птиц и грызунов занимаются молодые самцы с растущими рогами.
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Зайцы-каннибалы

Основной рацион американских зайцев-беляков (Lepus americanus) весной и летом состоит из листьев, молодых побегов и травы, а зимой они питаются корой, небольшими ветками, стеблями и хвоей. Но, как выяснили не так давно канадские зоологи, иногда они едят плоть других животных и даже занимаются каннибализмом.
Исследователи три года наблюдали за американскими беляками, обитающими на северо-западе Канады. Ученые хотели подтвердить или опровергнуть немногочисленные сообщения об их плотоядных привычках. Для этого раскладывали в различных местах трупы разных видов животных, а в нескольких метрах прятали камеры с датчиком движения.
CC BY 2.0 / David A Mitchell / Зимой американский заяц-беляк (Lepus americanus), помимо коры и веток, ест мясо мертвых животных, в том числе своих сородичей
Американский беляк (Lepus americanus) - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
CC BY 2.0 / David A Mitchell /
Зимой американский заяц-беляк (Lepus americanus), помимо коры и веток, ест мясо мертвых животных, в том числе своих сородичей
Летом зайцы падаль игнорировали, однако зимой съедали трупы в 12 процентах случаев (20 тел из 161). В основном в пищу шли тела млекопитающих: канадской рыси — она обычно охотится на них самих — и других зайцев. Но иногда беляки ели и птиц — рябчиков и черноклювых гагар. Причем вместе с перьями.
Биологи предположили, что перья либо механически способствуют пищеварению, либо меняют кишечный микробиом, либо же таким образом зайцы восполняют дефицит пищевых волокон в рационе.
Заяц. Архив - РИА Новости, 1920, 15.04.2013
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Не бамбуком единым

Большая панда (Ailuropoda melanoleuca) — единственный в мире медведь-вегетарианец. Взрослые особи питаются почти исключительно бамбуком. В день животное съедает около 12 с половиной килограммов растений и тратит на это почти 14 часов. Однако нормально переварить его панда не в состоянии. Усваивается только 17 процентов, ведь их пищеварительная система неспособна перерабатывать листья и побеги бамбука.
По подсчетам китайских ученых, животные перешли на растительную пищу всего двадцать тысяч лет назад — совсем недавно по меркам эволюции. За это время их пищеварительный тракт не успел измениться: он устроен примерно так же, как и у всеядных животных.
Поэтому иногда, сталкиваясь с дефицитом бамбука, панды спокойно заменяют его свежим мясом — например, мышей. По крайней мере, в дикой природе эти животные охотятся на пищух и других мелких грызунов. Но, поскольку панды не слишком быстры, чаще всего они съедают либо раненых зверей, либо их трупы. Кроме того, порой бамбуковый медведь добавляет в рацион свежую рыбу и птиц.
Большая панда - РИА Новости, 1920, 04.06.2019
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В Китае надеются, что привезенные в Москву панды принесут много радости
 
НаукаКанадаСеверная ДакотаВеликобританияКембриджский университетбиологияолени
 
 
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