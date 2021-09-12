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Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон
Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон - РИА Новости, 12.09.2021
Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон
Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили, сообщает Variety. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T03:14
2021-09-12T03:14
2021-09-12T03:14
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кино и сериалы
блейк лайвли
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили, сообщает Variety. В оригинальном сериале было шесть сезонов. Первый вышел в сентябре 2007 года, а последний — в октябре 2012. Главные герои — подруги Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер). Они родились в богатых семьях и учились в частной школе. Об их жизни на страницах своего блога писала таинственная сплетница. В перезапуске рассказывается о новом поколении золотой молодежи. Премьера первой серии проекта состоялась 8 июля 2021. В проекте снимались Джордан Александр, Эли Браун, Томас Доэрти, Тави Гевинсон, Эмили Элин Линд и другие. Сколько серий будет во втором сезоне и когда начнутся съемки, пока не сообщалось.
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новости культуры, кино и сериалы, блейк лайвли
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили, сообщает
Variety.
В оригинальном сериале было шесть сезонов. Первый вышел в сентябре 2007 года, а последний — в октябре 2012. Главные герои — подруги Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер). Они родились в богатых семьях и учились в частной школе. Об их жизни на страницах своего блога писала таинственная сплетница.
В перезапуске рассказывается о новом поколении золотой молодежи. Премьера первой серии проекта состоялась 8 июля 2021. В проекте снимались Джордан Александр, Эли Браун, Томас Доэрти, Тави Гевинсон, Эмили Элин Линд и другие.
Сколько серий будет во втором сезоне и когда начнутся съемки, пока не сообщалось.