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Культура
https://ria.ru/20210912/gossip-1749591139.html
Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон
Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон - РИА Новости, 12.09.2021
Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон
Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили, сообщает Variety. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T03:14
2021-09-12T03:14
культура
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили, сообщает Variety. В оригинальном сериале было шесть сезонов. Первый вышел в сентябре 2007 года, а последний — в октябре 2012. Главные герои — подруги Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер). Они родились в богатых семьях и учились в частной школе. Об их жизни на страницах своего блога писала таинственная сплетница. В перезапуске рассказывается о новом поколении золотой молодежи. Премьера первой серии проекта состоялась 8 июля 2021. В проекте снимались Джордан Александр, Эли Браун, Томас Доэрти, Тави Гевинсон, Эмили Элин Линд и другие. Сколько серий будет во втором сезоне и когда начнутся съемки, пока не сообщалось.
https://ria.ru/20210714/loki-1741215121.html
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новости культуры, кино и сериалы, блейк лайвли
03:14 12.09.2021
 

Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон

© Warner Bros. Television (2021-...)Кадр из сериала "Сплетница"
Кадр из сериала Сплетница
© Warner Bros. Television (2021-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили, сообщает Variety.
В оригинальном сериале было шесть сезонов. Первый вышел в сентябре 2007 года, а последний — в октябре 2012. Главные герои — подруги Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер). Они родились в богатых семьях и учились в частной школе. Об их жизни на страницах своего блога писала таинственная сплетница.
В перезапуске рассказывается о новом поколении золотой молодежи. Премьера первой серии проекта состоялась 8 июля 2021. В проекте снимались Джордан Александр, Эли Браун, Томас Доэрти, Тави Гевинсон, Эмили Элин Линд и другие.
Сколько серий будет во втором сезоне и когда начнутся съемки, пока не сообщалось.
Кадр из сериала Локи
14 июля, 14:05Культура
Сериал "Локи" продлили на второй сезон
 
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