https://ria.ru/20210912/gossip-1749591139.html

Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон

Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон - РИА Новости, 12.09.2021

Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили на второй сезон

Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили, сообщает Variety. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T03:14

2021-09-12T03:14

2021-09-12T03:14

культура

новости культуры

кино и сериалы

блейк лайвли

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Перезапуск сериала "Сплетницы" продлили, сообщает Variety. В оригинальном сериале было шесть сезонов. Первый вышел в сентябре 2007 года, а последний — в октябре 2012. Главные герои — подруги Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер). Они родились в богатых семьях и учились в частной школе. Об их жизни на страницах своего блога писала таинственная сплетница. В перезапуске рассказывается о новом поколении золотой молодежи. Премьера первой серии проекта состоялась 8 июля 2021. В проекте снимались Джордан Александр, Эли Браун, Томас Доэрти, Тави Гевинсон, Эмили Элин Линд и другие. Сколько серий будет во втором сезоне и когда начнутся съемки, пока не сообщалось.

https://ria.ru/20210714/loki-1741215121.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, блейк лайвли