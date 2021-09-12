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Киев пытается оправдаться перед населением за дорогой газ, считает аналитик
Киев пытается оправдаться перед населением за дорогой газ, считает аналитик - РИА Новости, 12.09.2021
Киев пытается оправдаться перед населением за дорогой газ, считает аналитик
Украинские власти пытаются оправдаться перед населением за закупку дорогого газа при возможности получать из России более дешевый. Об этом в интервью с... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:39
2021-09-12T15:16
в мире
украина
европа
газпром
нафтогаз украины
юрий витренко
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинские власти пытаются оправдаться перед населением за закупку дорогого газа при возможности получать из России более дешевый. Об этом в интервью с телеканалом RT рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Так он прокомментировал слова главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, по мнению которого Украина вынуждена импортировать газ по высоким ценам для обеспечения энергетической безопасности страны.Он заключил, что такими же лозунгами прикрываются в Литве и Польше, однако на деле власти пытаются нажиться на потребителях.С 2015 года Украина не закупает российский газ напрямую, а де факто перекупает его у Европы. В сентябре прошлого года Киев полностью перешел на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины.До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
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в мире, украина, европа, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко
11:39 12.09.2021 (обновлено: 15:16 12.09.2021)
 
Киев пытается оправдаться перед населением за дорогой газ, считает аналитик

Аналитик Юшков: Киев, говоря о дорогом импорте газа, пытается оправдаться перед населением

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинские власти пытаются оправдаться перед населением за закупку дорогого газа при возможности получать из России более дешевый. Об этом в интервью с телеканалом RT рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Так он прокомментировал слова главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, по мнению которого Украина вынуждена импортировать газ по высоким ценам для обеспечения энергетической безопасности страны.

"<…> Европейские компании покупают его у "Газпрома" и продают украинским компаниям <...> То есть никогда никакого другого газа (кроме российского. — Прим. ред.) не было на Украине", — пояснил специалист, назвав недавнее заявление Ветренко "политическим пиаром".

Он заключил, что такими же лозунгами прикрываются в Литве и Польше, однако на деле власти пытаются нажиться на потребителях.
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С 2015 года Украина не закупает российский газ напрямую, а де факто перекупает его у Европы. В сентябре прошлого года Киев полностью перешел на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины.
До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
 
В миреУкраинаЕвропаГазпромНафтогаз УкраиныЮрий Витренко
 
 
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