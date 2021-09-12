22:39 12.09.2021 (обновлено: 22:45 12.09.2021)
Средневековая музыка звучала на псковском фестивале "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
ПСКОВ, 12 сен — РИА Новости. В Пскове завершился первый фестиваль "Ночь в башне". Он проходил два дня в отреставрированном строении XVI века.
Вместо медийного экрана – стекло и небо Пскова
Варлаамовская башня – одна из многих в сохранившейся крепости Средневековья, но выделяется своим необычным видом. Местные власти и реставраторы решили не восстанавливать кладку части стены сооружения, а создали современную конструкцию из стекла и металла. Таким образом посетителям открывается вид на реку и ее другой берег через панорамное окно.
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
4 из 5
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
5 из 5
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
4 из 5
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
5 из 5
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
Башня после реставрации открылась в прошлом году и работала только как музейный объект. В 2021 после ослабления некоторых коронавирусных ограничений превратилась и в концертную площадку.
"В XVIII веке Псковская крепость начала терять свою военную значимость, и в нее перестали вкладывать деньги, поэтому строение начало постепенно разрушаться. Это случилось и с Варлаамовской башней. В 1927 году часть стены попросту обвалилась. Почти век она стояла так. На стадии проектирования была идея поднять фрагмент стены, но ничего не получилось и приняли решение сделать панорамное остекление", – рассказал начальник отдела "Двор Постникова и Варлаамовский угол" Псковского музея-заповедника Сергей Голубев.
Во время фестиваля зрительный зал расположили у основания башни и на двух верхних ярусах, поэтому щит превратился в медийный экран, но вместо современной графики – фон ночного неба и реки в реальном времени.
В башне не пришлось устанавливать аппаратуру для усиления звука. Естественная акустика здания позволила провести два концерта без технических дополнений, хотя изначально сооружение было военным и не предназначалось для пения или игры на музыкальных инструментах.
Музыка-ровесница башни: псковичи услышали пение XVI века
Открыло фестиваль выступление женского квинтета musicAeterna4. В первой части концерта солистки исполнили редкие произведения Средневековья и эпохи Возрождения. Таким образом, в башне XVI века прозвучала музыка того времени.
Не было и привычного электрического освещения: только свечи и два светильника с естественным пламенем, напоминающие факелы.
Во второй части концерта musicAeterna4 исполнили обработки балканских, армянский и русских песен.
"Мы сделали микс из разных мелодий, но для русской публики, особенно в исторических городах, очень хочется петь русскую музыку, поэтому в программе она была. Надеюсь, нам удалось донести атмосферу того времени. Мы работаем, опираясь на эмоциональные вещи. У этих произведений нет четкой фиксации в нотах, иногда нам удается увидеть какие-то фрагменты, которые удалось записать. Поэтому на репетициях мы сами придумываем, как будут звучать песни", – призналась участница ансамбля Анастасия Гуляева.
Выступление квинтета сопровождалось арфой или колесной лирой в исполнении Ирины Пыжьяновой. Она же становилась шестой солисткой, когда в программе звучали русские песни.
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
Солистки квинтета musicAeterna4 выступают на фестивале "Ночь в башне" в Пскове
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Солистки квинтета musicAeterna4 выступают на фестивале "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
2 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
Ирина Пыжьянова выступает на фестивале "Ночь в башне" в Пскове
3 из 8
Ирина Пыжьянова выступает на фестивале "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
4 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
5 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
Зрители фестиваля "Ночь в башне" в Пскове
6 из 8
Зрители фестиваля "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
7 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
8 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
1 из 8
Солистки квинтета musicAeterna4 выступают на фестивале "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
2 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
3 из 8
Ирина Пыжьянова выступает на фестивале "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
4 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
5 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
6 из 8
Зрители фестиваля "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
7 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
8 из 8
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
Струнный квартет: вечная классика и современный композитор
Во второй день фестиваля играл Московский квартет имени Михаила Глинки. Музыканты исполнили струнный квартет № 14 ре минор "Смерть и девушка" Франца Шуберта и произведения современного автора Юрия Абдокова: "Романс", "Серенада", "Речитатив и Ария", "Молитва" и "Колыбельная".
"Абдоков – человек на все времена, он не похож ни на кого в творчестве. Играть его сочинения – это удовольствие. Если самим музыкантам интересно играть, то исполнение найдет отклик в сердцах слушателей, – поделился ощущениями участник квартета Лев Серов. – Нам интересно. Главное, чтобы не было инертности. В этой музыке много эмоций и оттенков, мы максимально старались использовать разную динамику, чтобы слушателю было не скучно."
Сам Абдоков также прилетел на фестиваль и вышел на сцену после завершения концерта. Это посещение Пскова стало для него первым в жизни.
Музыка: псковичи любят классику
Организаторами фестиваля выступили Псковский музей-заповедник и областная филармония. По их словам, такие форумы в необычных и знаковых местах помогают повысить интерес к классической музыке.
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Директор филармонии Елизавета Барышникова и худрук фестиваля Николай Хондзинский
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
Директор филармонии Елизавета Барышникова и худрук фестиваля Николай Хондзинский
"Это первый в истории региона фестиваль камерной музыки. У меня давно была идея такой площадки, и почти все сошлось, но началась пандемия. Хочется, чтобы псковичи и наши гости слушали шедевры и приобщались к классической музыке. А Варлаамовская башня – это единственное место с такой акустикой в Пскове. Подобных площадок очень много в Москве и Санкт-Петербурге. В Европе, например, в каждом костеле или кирхе можно исполнять камерные произведения, теперь такое место есть и в Пскове. Мы начали наш фестиваль очень красиво – со средневековой музыки", – сказал худрук фестиваля Николай Хондзинский.
У жителей и гостей Пскова классика востребована и любима, заверила директор филармонии Елизавета Барышникова. "В 2019 году в два с половиной раза увеличилось число слушателей филармонии. Она стала тем местом, куда хочется приходить. И мы проводим те мероприятия, которые хочется посещать. Мы выходим за наши стены, этим летом организовали много концертов на открытом воздухе."
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
1 из 4
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
2 из 4
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
3 из 4
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
4 из 4
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
1 из 4
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
2 из 4
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
3 из 4
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
4 из 4
Фестиваль "Ночь в башне" в Пскове
© Фото : оргкомитет фестиваля "Ночь в башне"
В планах организаторов проводить фестиваль ежегодно и расширять его программу. Стоит отметить, что в Вараамовской башне нет отопления, что делает невозможным организацию подобных мероприятий в холодные сезоны, но местные власти задумались над решением этого вопроса, чтобы превратить площадку в полноценный концертный зал.