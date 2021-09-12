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Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 12.09.2021
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма
Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма.
2021-09-12T08:37
2021-09-12T08:37
2021-09-12T08:37
видео
международный день памяти жертв фашизма
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Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны. Лозунг этого памятного дня – объединиться, чтобы противостоять неофашизму.
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Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма
Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма. Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны. Лозунг этого памятного дня – объединиться, чтобы противостоять неофашизму.
2021-09-12T08:37
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РИА Новости
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видео, международный день памяти жертв фашизма, видео
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма
Лозунг этого памятного дня – объединиться, чтобы противостоять неофашизму.
Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма.