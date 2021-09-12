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Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма

Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 12.09.2021

Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма

Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма.

2021-09-12T08:37

2021-09-12T08:37

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видео

международный день памяти жертв фашизма

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Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны. Лозунг этого памятного дня – объединиться, чтобы противостоять неофашизму.

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2021

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Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма. Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны. Лозунг этого памятного дня – объединиться, чтобы противостоять неофашизму. 2021-09-12T08:37 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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