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На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям - РИА Новости, 12.09.2021
На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
Движение поездов по четырем направлениям отменено на Сахалине в результате прохождения циклона, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T04:20
2021-09-12T04:20
происшествия
сахалинская область
оха
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Движение поездов по четырем направлениям отменено на Сахалине в результате прохождения циклона, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской области.Ранее в субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушились сильные ливни. Наиболее пострадал Макаровский район. Здесь на железную и автодорогу сошло более 20 селей. В муниципальном образовании объявлен режим ЧС.По данным правительства, работа на путях велась в субботу до темна, в воскресенье к расчистке приступили с семи утра. На наиболее пострадавшем участке железной дороги работает 25 человек и три единицы техники. На всех местах схода селей работают 107 человек и 11 единиц техники.Восстановительные работы ведутся и на трех участках федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха в Макаровском районе. На 188-м километре сошел сель, на 204-м километре подмыло опору моста через реку Осиповку, сели также сошли на участке 204 – 220 километры. Автобусное сообщение с соседним Поронайским районом, а также с Южно-Сахалинском не нарушено, сообщили в правительстве.
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сахалинская область
оха
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происшествия, сахалинская область, оха, южно-сахалинск
04:20 12.09.2021
 
На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям

На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям после циклона

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Движение поездов по четырем направлениям отменено на Сахалине в результате прохождения циклона, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской области.
Ранее в субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушились сильные ливни. Наиболее пострадал Макаровский район. Здесь на железную и автодорогу сошло более 20 селей. В муниципальном образовании объявлен режим ЧС.

"Железнодорожные пути не повреждены, продолжается их расчистка. В превентивных целях закрыты перегоны для движения всех поездов на участке Поронайск – Заозерное. Отменены пассажирские поезда по четырем направлениям - № 6302 Победино – Поронайск, № 6303 Южно-Сахалинск – Поронайск, № 603 Южно-Сахалинск – Ноглики, № 602 Ноглики – Южно-Сахалинск", - сообщили в правительстве, отметив, что пассажиры проинформированы, скоплений людей на железнодорожных вокзалах нет.

По данным правительства, работа на путях велась в субботу до темна, в воскресенье к расчистке приступили с семи утра. На наиболее пострадавшем участке железной дороги работает 25 человек и три единицы техники. На всех местах схода селей работают 107 человек и 11 единиц техники.
Вид из окна в дождливую погоду - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
03:36
В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
Восстановительные работы ведутся и на трех участках федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха в Макаровском районе. На 188-м километре сошел сель, на 204-м километре подмыло опору моста через реку Осиповку, сели также сошли на участке 204 – 220 километры. Автобусное сообщение с соседним Поронайским районом, а также с Южно-Сахалинском не нарушено, сообщили в правительстве.
 
ПроисшествияСахалинская областьОхаЮжно-Сахалинск
 
 
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