https://ria.ru/20210912/dvizhenie-1749717079.html

На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям

На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям - РИА Новости, 12.09.2021

На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям

Движение поездов по четырем направлениям отменено на Сахалине в результате прохождения циклона, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T04:20

2021-09-12T04:20

2021-09-12T04:20

происшествия

сахалинская область

оха

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Движение поездов по четырем направлениям отменено на Сахалине в результате прохождения циклона, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской области.Ранее в субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушились сильные ливни. Наиболее пострадал Макаровский район. Здесь на железную и автодорогу сошло более 20 селей. В муниципальном образовании объявлен режим ЧС.По данным правительства, работа на путях велась в субботу до темна, в воскресенье к расчистке приступили с семи утра. На наиболее пострадавшем участке железной дороги работает 25 человек и три единицы техники. На всех местах схода селей работают 107 человек и 11 единиц техники.Восстановительные работы ведутся и на трех участках федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха в Макаровском районе. На 188-м километре сошел сель, на 204-м километре подмыло опору моста через реку Осиповку, сели также сошли на участке 204 – 220 километры. Автобусное сообщение с соседним Поронайским районом, а также с Южно-Сахалинском не нарушено, сообщили в правительстве.

https://ria.ru/20210912/tsiklop-1749716019.html

сахалинская область

оха

южно-сахалинск

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происшествия, сахалинская область, оха, южно-сахалинск