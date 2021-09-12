На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям после циклона
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Движение поездов по четырем направлениям отменено на Сахалине в результате прохождения циклона, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской области.
Ранее в субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушились сильные ливни. Наиболее пострадал Макаровский район. Здесь на железную и автодорогу сошло более 20 селей. В муниципальном образовании объявлен режим ЧС.
"Железнодорожные пути не повреждены, продолжается их расчистка. В превентивных целях закрыты перегоны для движения всех поездов на участке Поронайск – Заозерное. Отменены пассажирские поезда по четырем направлениям - № 6302 Победино – Поронайск, № 6303 Южно-Сахалинск – Поронайск, № 603 Южно-Сахалинск – Ноглики, № 602 Ноглики – Южно-Сахалинск", - сообщили в правительстве, отметив, что пассажиры проинформированы, скоплений людей на железнодорожных вокзалах нет.
По данным правительства, работа на путях велась в субботу до темна, в воскресенье к расчистке приступили с семи утра. На наиболее пострадавшем участке железной дороги работает 25 человек и три единицы техники. На всех местах схода селей работают 107 человек и 11 единиц техники.
Восстановительные работы ведутся и на трех участках федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха в Макаровском районе. На 188-м километре сошел сель, на 204-м километре подмыло опору моста через реку Осиповку, сели также сошли на участке 204 – 220 километры. Автобусное сообщение с соседним Поронайским районом, а также с Южно-Сахалинском не нарушено, сообщили в правительстве.