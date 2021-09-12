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В Кузбассе проверяют информацию о росгвардейце, сбившем ребенка
В Кузбассе проверяют информацию о росгвардейце, сбившем ребенка - РИА Новости, 12.09.2021
В Кузбассе проверяют информацию о росгвардейце, сбившем ребенка
Полиция Кузбасса и СУ СК по региону разбираются в обстоятельствах ДТП с участием, предположительно, сотрудника Росгвардии, который 8 сентября сбил детей на... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T16:51
2021-09-12T17:32
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полиция Кузбасса и СУ СК по региону разбираются в обстоятельствах ДТП с участием, предположительно, сотрудника Росгвардии, который 8 сентября сбил детей на пешеходном переходе.Мать одного из пострадавших написала в соцсетях, что 12-летний школьник находится в реанимации.В свою очередь, в СК заявили, что начали доследственную проверку, в ходе которой ведомство установит "степень тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику", и даст юридическую оценку действиям водителя.
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
16:51 12.09.2021 (обновлено: 17:32 12.09.2021)
 
В Кузбассе проверяют информацию о росгвардейце, сбившем ребенка

Полиция Кузбасса и СК проверяют информацию о росгвардейце, на личном авто сбившем ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полиция Кузбасса и СУ СК по региону разбираются в обстоятельствах ДТП с участием, предположительно, сотрудника Росгвардии, который 8 сентября сбил детей на пешеходном переходе.
Мать одного из пострадавших написала в соцсетях, что 12-летний школьник находится в реанимации.

"В дежурную часть ОМВД России по Тяжинскому муниципальному округу поступило сообщение о ДТП на улице Гагарина поселка Тяжинский. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, совершил наезд на 12-летнего школьника, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Собранные сотрудниками полиции по факту ДТП материалы для принятия решения в установленном законом порядке переданы в следственные органы СУ СК по Кемеровской области", — сообщили в пресс-службе полиции Кемеровской области.

В свою очередь, в СК заявили, что начали доследственную проверку, в ходе которой ведомство установит "степень тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику", и даст юридическую оценку действиям водителя.
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ПроисшествияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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