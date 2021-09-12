https://ria.ru/20210912/dtp-1749755123.html

В Кузбассе проверяют информацию о росгвардейце, сбившем ребенка

В Кузбассе проверяют информацию о росгвардейце, сбившем ребенка - РИА Новости, 12.09.2021

В Кузбассе проверяют информацию о росгвардейце, сбившем ребенка

Полиция Кузбасса и СУ СК по региону разбираются в обстоятельствах ДТП с участием, предположительно, сотрудника Росгвардии, который 8 сентября сбил детей на... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T16:51

2021-09-12T16:51

2021-09-12T17:32

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полиция Кузбасса и СУ СК по региону разбираются в обстоятельствах ДТП с участием, предположительно, сотрудника Росгвардии, который 8 сентября сбил детей на пешеходном переходе.Мать одного из пострадавших написала в соцсетях, что 12-летний школьник находится в реанимации.В свою очередь, в СК заявили, что начали доследственную проверку, в ходе которой ведомство установит "степень тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику", и даст юридическую оценку действиям водителя.

https://ria.ru/20210608/politseyskiy-1736143446.html

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)