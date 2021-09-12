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В ДНР заявили об обнаружении более 50 единиц украинской военной техники
В ДНР заявили об обнаружении более 50 единиц украинской военной техники - РИА Новости, 12.09.2021
В ДНР заявили об обнаружении более 50 единиц украинской военной техники
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении 51 единицы техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T18:01
2021-09-12T18:01
2021-09-12T18:01
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донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении 51 единицы техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса.Он пояснил, что среди обнаружено техники были противотанковые управляемые ракетные комплексы 9П148 "Конкурс", танки Т-64, буксируемый миномет 2B9 "Василек", противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", буксируемые гаубицы Д-20, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и другая бронетехника.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об обнаружении более 50 единиц украинской военной техники
В ДНР заявили об обнаружении 51 единицы вооружения и военной техники украинских силовиков