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В ДНР заявили об обнаружении более 50 единиц украинской военной техники
В ДНР заявили об обнаружении более 50 единиц украинской военной техники - РИА Новости, 12.09.2021
В ДНР заявили об обнаружении более 50 единиц украинской военной техники
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении 51 единицы техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T18:01
2021-09-12T18:01
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении 51 единицы техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса.Он пояснил, что среди обнаружено техники были противотанковые управляемые ракетные комплексы 9П148 "Конкурс", танки Т-64, буксируемый миномет 2B9 "Василек", противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", буксируемые гаубицы Д-20, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и другая бронетехника.
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
18:01 12.09.2021
 
В ДНР заявили об обнаружении более 50 единиц украинской военной техники

В ДНР заявили об обнаружении 51 единицы вооружения и военной техники украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении 51 единицы техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса.
"Обнаружено размещение 51 единицы вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины в шести населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории", - сказал представитель ведомства журналистам.
Он пояснил, что среди обнаружено техники были противотанковые управляемые ракетные комплексы 9П148 "Конкурс", танки Т-64, буксируемый миномет 2B9 "Василек", противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", буксируемые гаубицы Д-20, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и другая бронетехника.
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