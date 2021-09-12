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Эксперт прокомментировал доклад ФБР по терактам 11 сентября
Эксперт прокомментировал доклад ФБР по терактам 11 сентября - РИА Новости, 12.09.2021
Эксперт прокомментировал доклад ФБР по терактам 11 сентября
Документ ФБР по теракту 11 сентября связан с попыткой Вашингтона подорвать влияние Саудовской Аравии, президент США Джо Байден может пойти на усиление давления... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T14:14
2021-09-12T14:14
в мире
сша
лос-анджелес
джо байден
джордж буш (младший)
дональд трамп
ближний восток
фбр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Документ ФБР по теракту 11 сентября связан с попыткой Вашингтона подорвать влияние Саудовской Аравии, президент США Джо Байден может пойти на усиление давления на Эр-Рияд, сказал в комментарии РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента США Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года. Документ датирован 4 апреля 2016 года. Он составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе касательно его контактов с лицами, которые оказывали значительную логистическую поддержку угонщикам американских пассажирских самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару, вовлеченным в теракты 11 сентября 2001 года. Интервью проходило 12 и 13 ноября 2015 года."Главный смысл этого документа, конечно, заключается в том, что службы Саудовской Аравии были более тесно связаны с террористами, чем как это представлялось ранее. Конечно, до определенного момента публикация была неудобна", - прокомментировал эксперт.При Дональде Трампе, отметил Межуев, невозможно было представить обнародование этого материала, потому что его отношения с Саудовской Аравией были очень тесны, у Джорджа Буша-младшего, при котором произошел теракт, документы такого характера также не могли быть опубликованы в связи с тесными, как отметил эксперт, связями всей семьи с саудовским руководством."Поэтому это, естественно, сделали демократы, это сделал (Джо) Байден, для которого связь с Саудовской Аравией не является приоритетной. Он уже снизил вовлеченность США в конфликт в Йемене, и можно предположить, что давление на Саудовскую Аравию будет усилено, а отношения станут менее тесными", - сказал Межуев.Он также связал публикацию документа с внутренним конфликтом в США, который "вышел из всех берегов и раскалывает не только американский политический класс, а раскалывает всю Pax Americana": есть часть союзников, стоящих за демократами, часть - за республиканцами. В их числе Саудовская Аравия, оказывающая лоббистскую поддержку именно противникам демократов.Еще одна причина, почему материал был опубликован, связана с иранской ядерной сделкой, куда США планировали вернуться, отметил эксперт."(Чтобы) продемонстрировать, что иранская опасность не самая большая, что есть на Ближнем Востоке, а вот эта опасность, исходящая от союзников США, она значительна. Понятно, что речь не пойдет о разрыве дипломатических отношений, но что поддаваться давлению со стороны такого не очень надежного партнера, как система власти Саудовской Аравии, не будут", - добавил Межуев.
https://ria.ru/20210912/11-1749738070.html
https://ria.ru/20210911/svyaschennik-1749688504.html
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в мире, сша, лос-анджелес, джо байден, джордж буш (младший), дональд трамп, ближний восток, фбр, цены на нефть
14:14 12.09.2021
 
Эксперт прокомментировал доклад ФБР по терактам 11 сентября

Межуев: документ ФБР связан с попыткой Вашингтона подорвать влияние Саудовской Аравии

© REUTERS / Peter MorganПожарные на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Пожарные на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / Peter Morgan
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Документ ФБР по теракту 11 сентября связан с попыткой Вашингтона подорвать влияние Саудовской Аравии, президент США Джо Байден может пойти на усиление давления на Эр-Рияд, сказал в комментарии РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента США Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года. Документ датирован 4 апреля 2016 года. Он составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе касательно его контактов с лицами, которые оказывали значительную логистическую поддержку угонщикам американских пассажирских самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару, вовлеченным в теракты 11 сентября 2001 года. Интервью проходило 12 и 13 ноября 2015 года.
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"Главный смысл этого документа, конечно, заключается в том, что службы Саудовской Аравии были более тесно связаны с террористами, чем как это представлялось ранее. Конечно, до определенного момента публикация была неудобна", - прокомментировал эксперт.
При Дональде Трампе, отметил Межуев, невозможно было представить обнародование этого материала, потому что его отношения с Саудовской Аравией были очень тесны, у Джорджа Буша-младшего, при котором произошел теракт, документы такого характера также не могли быть опубликованы в связи с тесными, как отметил эксперт, связями всей семьи с саудовским руководством.
"Поэтому это, естественно, сделали демократы, это сделал (Джо) Байден, для которого связь с Саудовской Аравией не является приоритетной. Он уже снизил вовлеченность США в конфликт в Йемене, и можно предположить, что давление на Саудовскую Аравию будет усилено, а отношения станут менее тесными", - сказал Межуев.
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Он также связал публикацию документа с внутренним конфликтом в США, который "вышел из всех берегов и раскалывает не только американский политический класс, а раскалывает всю Pax Americana": есть часть союзников, стоящих за демократами, часть - за республиканцами. В их числе Саудовская Аравия, оказывающая лоббистскую поддержку именно противникам демократов.
Еще одна причина, почему материал был опубликован, связана с иранской ядерной сделкой, куда США планировали вернуться, отметил эксперт.
"(Чтобы) продемонстрировать, что иранская опасность не самая большая, что есть на Ближнем Востоке, а вот эта опасность, исходящая от союзников США, она значительна. Понятно, что речь не пойдет о разрыве дипломатических отношений, но что поддаваться давлению со стороны такого не очень надежного партнера, как система власти Саудовской Аравии, не будут", - добавил Межуев.
 
В миреСШАЛос-АнджелесДжо БайденДжордж Буш (младший)Дональд ТрампБлижний ВостокФБРЦены на нефть
 
 
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