https://ria.ru/20210912/brigden-1749722979.html

Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки

Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки - РИА Новости, 12.09.2021

Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки

Тур-менеджер The Rolling Stones Мик Бригден умер в возрасте 73 лет, копая могилу для своей собаки. Об этом сообщил портал TMZ. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T08:53

2021-09-12T08:53

2021-09-12T11:09

культура

the rolling stones

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/87430/03/874300327_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_2de509ed4de1497099cd5047ea963c88.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тур-менеджер The Rolling Stones Мик Бригден умер в возрасте 73 лет, копая могилу для своей собаки. Об этом сообщил портал TMZ.По словам супруги Бригдена Джулии, его смерть стала несчастным случаем. На менеджера осыпалась земля, когда он находился в яме. Отмечается, что Бригден умер мгновенно.Помимо The Rolling Stones, Бригден работал с музыкантами Джо Сатриани, Питером Фрэмптоном и Карлосом Сантаной.Ранее в возрасте 80 лет умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the rolling stones, новости культуры